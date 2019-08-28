Forbes опубликовал список самых богатых семей России
Аналитики Forbes составили рейтинг богатейших российских семей.
При оценке богатства специалисты брали во внимание стоимость принадлежащих семьям активов. Цену всех компании устанавливали исходя из их рыночной капитализации. Об этом информирует RNS.
Так самой богатой семьей в Российской Федерации признана семья Гуцериевых. Она остается лидером списка на протяжении последних пяти лет. На сегодняшний день Гуцериевым принадлежат активы общей стоимостью 5,65 миллиарда долларов. В 2018 году состояние семейства составляло 5,97 миллиарда долларов. Получается, что за год основной владелец группы «Сафмар» и председатель совета директоров «Русснефти» Михаил Гуцериев потерял 320 миллионов долларов.
Вторую строчку рейтинга Forbes занимает семья Ротенбергов. Размер ее состояния достигает 5,18 миллиарда долларов. Замыкает ТОП-3 самых богатых российских семей семья первого президента Татарстана Минтимера Шаймиева, которая владеет 2,8 миллиарда долларов.
Также в десятку богатейших семейств РФ входят: Гапонцевы (два миллиарда долларов), Евтушенковы (1,94 миллиарда долларов), Рахимкуловы (1,89 миллиарда долларов), Линники (1,6 миллиарда долларов), Саркисовы (1,6 миллиарда долларов), Бажаевы (1,51 миллиарда долларов) и Михайловы (1,16 миллиарда долларов).
В 2019 году в рейтинг самых богатых российских семей по версии Forbes впервые попали семьи Евтушенковых (АФК «Система»), Линников («Мираторг») и Михайловых (группа «Черкизово»). Из списка выбыли братья Зия и Магомед Магомедовы, а также семьи Шамаловых и Зубицких.