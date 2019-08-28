Федеральный бюджет даст денег Башкирии на покупку лекарств

В бюджет Башкирии на 2019 год будут в ближайшее время внесены изменения. Это касается распределения дотации из федерального бюджета на сумму 300 миллионов рублей.

Почти половина этой суммы, 140 миллионов рублей, – в 2019 году будет направлена на приобретение лекарств, лечебного питания, медицинских изделий. Еще 60 миллионов будут направлены на мероприятия для детей и молодежи. Оставшиеся 100 миллионов рублей будут направлены на софинансирование мероприятий по развитию инфраструктуры в рамках проектов местных инициатив.