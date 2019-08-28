Федеральный бюджет даст денег Башкирии на покупку лекарств
Дотация также будет использована на молодежь и инфраструктуру.
В бюджет Башкирии на 2019 год будут в ближайшее время внесены изменения. Это касается распределения дотации из федерального бюджета на сумму 300 миллионов рублей.
Почти половина этой суммы, 140 миллионов рублей, – в 2019 году будет направлена на приобретение лекарств, лечебного питания, медицинских изделий. Еще 60 миллионов будут направлены на мероприятия для детей и молодежи. Оставшиеся 100 миллионов рублей будут направлены на софинансирование мероприятий по развитию инфраструктуры в рамках проектов местных инициатив.
Напомним, что в течение ближайших трех лет с 2019 по 2021 года бюджет Башкирии утвержден с общим трехлетним суммарным дефицитом в размере 53 миллиона рублей. Также напомним, что власти Башкирии планируют решать проблемы обманутых дольщиков за счет тех же бюджетных средств.