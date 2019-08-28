Было - стало: Глава ГИБДД Башкирии рассказал о смене госзнаков с кодом региона

В регионе в некоторых регистрационных отделениях водителям уже начали выдавать новые госзнаки с кодом Башкирии - 702 вместо привычного 02 или 102. Замена, по словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, проходит в плановом режиме.