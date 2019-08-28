Было - стало: Глава ГИБДД Башкирии рассказал о смене госзнаков с кодом региона
Вчера, 15:27ОбществоНадежда ВалитоваФото: Артур Салимов./ Mkset.ru
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Об этом он заявил в своем Instagram.
В регионе в некоторых регистрационных отделениях водителям уже начали выдавать новые госзнаки с кодом Башкирии - 702 вместо привычного 02 или 102. Замена, по словам главного госавтоинспектора республики Динара Гильмутдинова, проходит в плановом режиме.
Связано это с тем, что серия 102 заканчивается. Практика распространения новых госзнаков продолжится.
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