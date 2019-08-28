«Бойтесь своих желаний»: взаимодействие бизнеса и СМИ в Башкирии

«Всем нужны интересные информационные поводы: журналисты заинтересованы в том, чтобы материалы читались, предприниматели, не имеющие большие бюджеты для продвижения компании в масс-медиа вынуждены генерировать идеи для того, чтобы попасть на страницы того или иного издания, им важно, чтобы их бизнес освещался в СМИ», - представляя спикеров сообщил Евгений Буянов (ТПП).

Евгений Буянов - руководитель молодежного департамента ТПП РБ Фото: пресс-служба ТПП РБ

«Если вам нужны продажи, идите не в СМИ, идите в рекламные агентства, они предложат вам инструменты продвижения, обращайте внимание на соцсети, - начала свое выступление Рушана Ибраева (Башинформ). –Если вы обращаетесь в средства массовой информации, значит, вы хотите роста известности, репутации, вы увеличиваете свой репутационный капитал, что тоже сейчас имеет значение. Бесплатно взаимодействовать со СМИ невозможно, даже если вы опубликуете материал о вас – вы потратитесь на контент и на хорошего специалиста по PR».

Рушана Ибраева (Башинформ) Фото: пресс-служба ТПП РБ

«СМИ – это тоже бизнес. У него также есть владельцы, которым неинтересно бесплатно предоставлять дорогостоящие услуги. Но существуют кейсы взаимовыгодного сотрудничества. Вы можете стать нашими экспертами, заинтересовать темой, которая "зайдет" нашим читателям. Порой самые скучные материалы "кликаются" большинством посетителей сайта, только потому, что там крутой заголовок. Участвуйте в наших марафонах по уфалогии. Станьте нашим любимым клиентом, покажите свою платёжеспособность, и позже при поиске партнера или эксперта – бесплатно комментирующего то или иное сообщение для новостной ленты - мы позвоним именно вам» - продолжила Лилия Клюковская (Медиакорсеть).

Лилия Клюковская (Медиакорсеть) Фото: Пресс-служба ТПП РБ

«Зачастую наши бюджеты неподъемны для малого бизнеса. Но вы можете прийти, и мы предложим разные варианты прямой рекламы на телевидении, радио или в интернете. Привыкнете к тому, что за возможность вашему бизнесу стать круче, а вам богаче – нужно в это инвестировать. Это вполне логичная рыночная позиция. А если говорить о вашей цели - попасть бесплатно на ТВ – скажу следующее: бойтесь своих желаний, потому что бесплатно мы рассказываем, когда случается беда, а мы все этого не хотим» - подытожил диалог Рустам Зарафутдинов (БСТ).

Рустам Зарафутдинов (БСТ) Фото: Пресс-служба ТПП РБ