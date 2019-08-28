«А где бабье лето?»: синоптики резко изменили прогноз погоды на неделю в Башкирии

Сегодня, 28 августа, прогноз Башгидромета, данный на ближайшую неделю, разочаровал жителей республики.

Если накануне синоптики обещали скорое пришествие бабьего лета, намеченное на начало сентября, то теперь они уже не дают столь заманчивых обещаний.

По прогнозам, и оставшиеся дни текущей недели и начало следующей будут облачными и дождливыми. Столбики термометра не поднимутся выше +16 градусов днем, а ночью может похолодать до +5 градусов.