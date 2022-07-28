VK Знакомства запустили механику совместных походов на мероприятия

В дни проведения фестиваля у пользователей VK Знакомств показывалась отметка «Я на VK Fest», с помощью которой они могли находить новые знакомства прямо во время выступлений любимых артистов. Более того, на специальной стойке в зоне VK Знакомств можно было взять один из уникальных браслетов: розовый — с надписью «Хочу познакомиться» или синий — с указанием, что человек не готов к новым знакомствам. Таким образом, сервис знакомств вышел из digital-пространства в реальную жизнь. Всего посетители фестиваля забрали больше 7 тысяч розовых и 9 тысяч синих браслетов. Интересно, что в Москве люди чаще хотели знакомиться офлайн, чем в Санкт-Петербурге: в Парке Горького розовые браслеты были более популярны, чем синие, тогда как в Северной столице — наоборот.