В Уфе была госпитализирована участница голодовки «дома смерти»

Напомним, что дольщики, чей дом должны были сдать ещё 12 лет назад — в 2010 году объявили о проведении бессрочной голодовки с целью привлечь внимание общественности. Примечательно, что подобные акции проводились и ранее — в 2015 и 2017 годах. Сообщается, что ситуацию с дольщиками взял на личный контроль глава региональной прокуратуры Игорь Пантюшин, позднее глава республики Радий Хабиров поручил заняться данной проблемой нынешнему председателю СПЧ Зульфие Гайсиной.