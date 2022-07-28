В Уфе была госпитализирована участница голодовки «дома смерти»

В Уфе была госпитализирована участница голодовки «дома смерти»
В Уфе была госпитализирована участница голодовки «дома смерти»
Вчера, 14:36ОбществоАзамат НуховФото: Антон Засимов / 1MI
Женщина из числа дольщиков испытывала недомогание на протяжении нескольких дней, сообщает Алла Васильева

Участницу голодовки дольщиков скандального недостроя по адресу Кирова 43/2 госпитализировали в больницу. Об этом сообщила ещё одна женщина из числа дольщиков Алла Васильева.

Так, днём ранее одна из участниц объявленной в начале недели голодовки Флюра Суфиянова почувствовала недомогание. Сегодня её забрали медики скорой помощи. Сообщается, что у женщины в течение нескольких дней было повышено давление, а позднее появился шум в ушах.

Напомним, что дольщики, чей дом должны были сдать ещё 12 лет назад — в 2010 году объявили о проведении бессрочной голодовки с целью привлечь внимание общественности. Примечательно, что подобные акции проводились и ранее — в 2015 и 2017 годах. Сообщается, что ситуацию с дольщиками взял на личный контроль глава региональной прокуратуры Игорь Пантюшин, позднее глава республики Радий Хабиров поручил заняться данной проблемой нынешнему председателю СПЧ Зульфие Гайсиной.

Отметим также, что за это время нежилой дом успел заработать себе дурную славу — в народе его прозвали «домом смерти» из-за ряда трагических инцидентов, которые случились на его территории за годы запустения.

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