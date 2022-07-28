В социальных сетях стартовал проект #БерегиБерег_Челлендж

«Вода России» анонсировала запуск проекта #БерегиБерег_Челлендж, стартовавший в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте» 22 июня. Конкурс продлится до конца августа, а по его результатам определят 20 победителей, которым вручат призы.

Занявшего 1-е место ожидает туристическая поездка на Байкал для двоих. Участнику, который займет второе место, подарят ноутбук Xiaomi RedmiBook 13. Бронзовыми призерами смогут стать 18 человек. Всем им предоставят сертификаты на сеанс флоатинга. Чтобы стать участником проекта, необходимо признаться в любви к водоему, показав сердце на его фоне, и разместить свое фото в соцсетях — ВК или «Одноклассники». Свою публикацию необходимо начать со строк «Название водоема — это…». Также обязательно нужно написать хештег #БерегиБерег_Челлендж. Прием работ продлится до 29 августа включительно. Жюри отберет 20 лучших — самых креативных и оригинальных работ. На фото должен присутствовать чистый берег. Еще одним критерием станет количество репостов и лайков к конкурсной работе участника. По словам организаторов, изобразить сердце можно абсолютно любым способом. Имена победителей разместят на сайте «Вода России», а также в соцсетях медиагруппы «Комсомольская правда».

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