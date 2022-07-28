В районе Башкирии ввели карантин из-за распространения опасного насекомого

Так, карантинной зоной, по информации регионального Россельхознадзора, объявили зону в 17,7 тысячи га, очаг заражения составляет 2,6 тысячи га, буферную зону обозначили в более 15 тысяч га. Известно, что карантнная зона охватывает территории следующих лесничеств: Куркатовского, Канского и Мало-Икского.