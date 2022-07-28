В районе Башкирии ввели карантин из-за распространения опасного насекомого

В районе Башкирии ввели карантин из-за распространения опасного насекомого
В районе Башкирии ввели карантин из-за распространения опасного насекомого
Вчера, 09:28ОбществоЭлина СайфрановаФото: пресс-служба Россельхознадзора Башкирии
Карантин и фитосанитарный режим введены в Зилаирском районе, сообщает пресс-служба Россельхознадзора Башкирии.

Причиной для введения карантина и фитосанитарного режима в муниципалитета стало распространение чёрного соснового усача, который в свою очередь является древесным вредителем.

Так, карантинной зоной, по информации регионального Россельхознадзора, объявили зону в 17,7 тысячи га, очаг заражения составляет 2,6 тысячи га, буферную зону обозначили в более 15 тысяч га. Известно, что карантнная зона охватывает территории следующих лесничеств: Куркатовского, Канского и Мало-Икского.

Соответственно, на время действия карантина запрещается оборот, перевозка, хранение и продажа продукции, зараженной насекомым.

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