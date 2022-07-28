В Башкирии посчитали, сколько стоит отдых в национальных парках для семьи

Женщина отмечает, что оплата несопоставима с расходами парков на уборку территории от мусора. Ранее действовавший сторублевый тариф, по ее мнению, был приемлемым. Местная жительница также сообщила, что в предыдущие годы ее семья отдыхала на особо охраняемых природных территориях, но сейчас поездка стала недоступной. Отдых в Башкирии для ее близких теперь обойдется как минимум в 4 тысячи рублей. Бесплатно на территорию впускают только детей до семи лет, а со школьников берут уже полную плату.