В Башкирии посчитали, сколько стоит отдых в национальных парках для семьи

«Спасибо, Радий Фаритович, за «поддержку «детей в школьные каникулы. Многие в этом году не могут выехать на моря. Чтоб семье из четверых человек посетить [нацпарки], нужно выложить больше тысячи вместе с машиной и палаткой», — написала она.
Женщина отмечает, что оплата несопоставима с расходами парков на уборку территории от мусора. Ранее действовавший сторублевый тариф, по ее мнению, был приемлемым. Местная жительница также сообщила, что в предыдущие годы ее семья отдыхала на особо охраняемых природных территориях, но сейчас поездка стала недоступной. Отдых в Башкирии для ее близких теперь обойдется как минимум в 4 тысячи рублей. Бесплатно на территорию впускают только детей до семи лет, а со школьников берут уже полную плату.
«Ладно, но ведь почти все пригородные пляжи во всех городах заняли арендаторы, требуя 200 рублей с человека, и не пускают купаться даже детей бесплатно. Спасибо ещё раз, нам остаётся только душ в квартире», — заключила она.
Стоимость посещения природных парков «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» в этом году в Башкирии составляет 250 рублей с человека. Парков «Иремель», «Зилим» и «Мурадымовское ущелье» — 200 рублей. Попасть на территорию других объектов можно, заплатив 150 рублей. Стоянка автомобиля обойдется в 90 рублей (с человека).