В Башкирии посчитали, сколько стоит отдых в национальных парках для семьи

В Башкирии посчитали, сколько стоит отдых в национальных парках для семьи
В Башкирии посчитали, сколько стоит отдых в национальных парках для семьи
Вчера, 12:21ОбществоФото: Минтуризма РБ
После пересмотра тарифов даже отдых дома оказался недоступным, сообщила жительница Нефтекамска Арина Н. Свой комментарий она оставила под постом Радий Хабирова в соцсети.

«Спасибо, Радий Фаритович, за «поддержку «детей в школьные каникулы. Многие в этом году не могут выехать на моря. Чтоб семье из четверых человек посетить [нацпарки], нужно выложить больше тысячи вместе с машиной и палаткой», — написала она.

Женщина отмечает, что оплата несопоставима с расходами парков на уборку территории от мусора. Ранее действовавший сторублевый тариф, по ее мнению, был приемлемым. Местная жительница также сообщила, что в предыдущие годы ее семья отдыхала на особо охраняемых природных территориях, но сейчас поездка стала недоступной. Отдых в Башкирии для ее близких теперь обойдется как минимум в 4 тысячи рублей. Бесплатно на территорию впускают только детей до семи лет, а со школьников берут уже полную плату.

«Ладно, но ведь почти все пригородные пляжи во всех городах заняли арендаторы, требуя 200 рублей с человека, и не пускают купаться даже детей бесплатно. Спасибо ещё раз, нам остаётся только душ в квартире», — заключила она.

Стоимость посещения природных парков «Аслы-Куль» и «Кандры-Куль» в этом году в Башкирии составляет 250 рублей с человека. Парков «Иремель», «Зилим» и «Мурадымовское ущелье» — 200 рублей. Попасть на территорию других объектов можно, заплатив 150 рублей. Стоянка автомобиля обойдется в 90 рублей (с человека).

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Главный редактор Алмаев Тимур Рамильевич

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Телефон редакции: +7 (499) 110-58-85 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы