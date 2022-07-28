В Башкирии из окна опять выпал ребенок и Хабирову предложили как прекратить «детопад»

В Башкирии из окна опять выпал ребенок и Хабирову предложили как прекратить «детопад»
В Башкирии из окна опять выпал ребенок и Хабирову предложили как прекратить «детопад»
Вчера, 11:04ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О госпитализации ребенка после падения из окна первого этажа в Стерлитамаке сообщил Госкомитет по СЧ, а комментарий с интересным предложением жительница Башкирии оставила в соцсетях главы 28 июля.

Вчера 27 июля в Стерлитамаке зафиксировали очередной случай падения ребенка из окна. На этот раз малыш выпал из окна на первом этаже и происшествие обошлось без страшного финала, а малыш оказался в больнице. Подобные случаи, в том числе и с летальным исходом, регистрируются в Башкирии с пугающей регулярностью.

В контексте череды трагедий, которая к огромному сожалению, продолжается из года в год, пользовательница соцсети ВКонтакте предложила весьма логичный способ существенно снизить количество подобных происшествий.

Хочу предложить следующее — выдавать в роддоме памятки с печальной статистикой и блокираторы на окна. Каждое лето столько детей падает с окон. Зульфия Мингазова

Пока что на комментарий никто из компетентных служб не отреагировал на сообщение женщины, однако подобная практика в Башкирии успешно практикуется с пожарными извещателями, которые бесплатно выдаются семьям при рождении ребенка с 2018 года.

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