Рыбаки просят президента остановить принятие закона о втором этапе инвестквот

Рыбаки просят президента остановить принятие закона о втором этапе инвестквот
Рыбаки просят президента остановить принятие закона о втором этапе инвестквот
Вчера, 11:34ОбществоФото: piqsels.com
Тысячи работников рыбопромышленных предприятий обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой остановить принятие законопроекта о втором этапе инвестиционных квот в рыбной отрасли. Люди опубликовали десятки фотографий в соцсетях и запустили акцию #остановитеквотныйбеспредел.

Десятки коллективных писем написали работники рыбопромышленных и рыбоперерабатывающих предприятий Сахалина, Курильских островов, Камчатки, Поморья, Приморья, Мурманска, Магадана, Хабаровска. Обращения к главе государства подписали более трех тысяч человек, сообщает kp.ru.

Их сильно волнует возможность принятия поправок в закон о рыболовстве, согласно которым будет выделено 24% общего допустимого улова сельди и минтая на Дальнем Востоке под инвестиции, изъяты и выставлены на аукционы еще 50% квот на добычу краба (другие 50% были отданы еще три года назад) и всей квоты на добычу моллюсков. Это ударит по 117 рыбопромышленным предприятиям, которые не смогут существовать без квот на вылов рыбы. Авторы обращений заявили, что из-за этого порядка 40 тысяч рыбаков Дальнего Востока и Севера могут остаться без работы, а если учитывать их семьи, то речь идет об угрозе для 150 тысяч человек.

Отмечается, что в 2018 году между рыбными компаниями и государством были заключены договоры на право добывать рыбу до 2033 года. Однако сейчас их планируют расторгнуть, а квоты передать «под инвестиции» и реализовать на аукционах. Это приведет к банкротству большинства предприятий, потому что они не располагают залогом для получения кредитов и не смогут участвовать в торгах.

Таким образом, более 500 судов перестанут вести промысел — это половина рыболовного флота страны. В прибрежных поселках закроются градообразующие предприятия, региональные бюджеты потеряют доходы в виде тех налогов, которые исправно платили эти компании. Многоукладная рыбная отрасль превратится в закрытый клуб, где есть место только компаниям-гигантам.

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