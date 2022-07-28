Роспотребнадзор: заболеваемость ковидом больше цифр прошлой недели на 48,9%

Роспотребнадзор: заболеваемость ковидом больше цифр прошлой недели на 48,9%
Роспотребнадзор: заболеваемость ковидом больше цифр прошлой недели на 48,9%
28 июля, 10:24ОбществоФото: pixabay.com
По заявлению Роспотребнадзора, на 29 неделе 2022 года заболеваемость COVID-19 в РФ оказалась больше, по сравнению с цифрами прошлой недели, на 48,9%.

Кроме того, уровень заболеваемости сегодня на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели. Об этом пишет russian.rt.com со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

Как заявили в Роспотребнадзоре, по итогам 29 недели текущего года в Российской Федерации зафиксировано 43 985 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В ведомстве также сообщили: заболеваемость составляет 29,97 на 100 тысяч жителей. Это на 48,9% больше, по сравнению с прошлой неделей, и на 50,2% выше, чем в среднем за последние четыре недели.

Известно, что по России средний показатель заболеваемости ковидом превышен в 17 регионах страны.

Людям, входящим в группу риска, Роспотребнадзор рекомендует использовать маски в общественных местах и применять антисептики.

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