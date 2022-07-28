Роспотребнадзор выявил где в Башкирии питьевая вода не соответствует нормам

Роспотребнадзор выявил где в Башкирии питьевая вода не соответствует нормам
Роспотребнадзор выявил где в Башкирии питьевая вода не соответствует нормам
Вчера, 16:13ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1MI
О результате 810 исследований питьевой воды по всему региону отчитались в региональном Роспотребнадзоре 28 июля.

Роспотребнадзор опубликовал результаты социально-гигиенического мониторинга за июнь нынешнего года. В его рамках исследовали в том числе и качество питьевой воды. Из 45 проб в 40 муниципалитетах республики 10 проб показали некоторые несоответствия. Примечательно, что лишь одна из проб с нарушением не была взята в городе, несоответствия же по тем или иным нормам специалисты ведомства обнаружили только в районах.

Так слишком жесткая вода, в 1,66 раз выше нормы оказалась в селе Раевский Альшеевского района, в селе Языково Благоварского района жесткость воды оказалась в полтора раза выше нормы. В Давлеканово жесткость воды также превышена чуть более чем в полтора раза. В селе Кармаскалы одноименного района норма по жесткости превышена в 1,17 раза.

В селе Мишкино Мишкинского же района норма по жесткости воды была превышена почти вдвое, в 1,97 раз, а В Чишмах Чишминского района это норма была превышена в 1,7 раза.

Также в Давлеканово были выявлены превышения по нитратам в 1,35 раза, а по сульфатам в 1,26 раза.

Превышения по общей минерализации были обнаружены в уже указанном выше селе Раевский, но не такие уж и значительные — в 1,05 раза.

Также специалистами ведомства было выявлено четырехкратное превышение по литию в селе Мишкино.

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