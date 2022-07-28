Роспотребнадзор выявил где в Башкирии питьевая вода не соответствует нормам

Роспотребнадзор опубликовал результаты социально-гигиенического мониторинга за июнь нынешнего года. В его рамках исследовали в том числе и качество питьевой воды. Из 45 проб в 40 муниципалитетах республики 10 проб показали некоторые несоответствия. Примечательно, что лишь одна из проб с нарушением не была взята в городе, несоответствия же по тем или иным нормам специалисты ведомства обнаружили только в районах.