РЭО будет собирать данные с автоматических станций экомониторинга ещё в 7 регионах

Семь субъектов России присоединятся к пилотному проекту по созданию единой государственной информационной системы экомониторинга. Они будут передавать данные о состоянии окружающей среды на своей территории в Российский экологический оператор (РЭО), отвечающий за проект по созданию ЕГИС «Экомониторинг».

Как заявил глава РЭО Денис Буцаев, система «Экомониторинг» нужна для сбора и анализа информации о состоянии окружающей среды, на основе которой принимаются наиболее эффективные управленческие решения в сфере экологии, передает телеканал “360”. Ранее, говорит Буцаев, к пилотному проекту присоединились шесть регионов. В их числе Красноярский край, Омская, Московская, Челябинская, Сахалинская и Липецкая области. Теперь за ними придут еще семь субъектов: ЯНАО, Якутия, Оренбургская, Рязанская, Томская, Калужская и Калининградская области. По словам Буцаева, «Экомониторинг» - это комплексный инструмент, который позволит собирать данные в едином центре сразу с датчиков на предприятиях, информационных систем регионов, дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) и других систем. На данный момент насчитывается 325 станций автоматического контроля в 97 населенных пунктах. Замглавы РЭО по цифровизации Алексей Буров отметил, что компания уже договорилась об участии в проектах с такими гигантами, как "Норникель", "Газпром нефть", РЖД и “ЗабГОК-связь”.

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