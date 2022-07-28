Во второй половине августа в Еврейской автономной области состоится первая областная ярмарка сельской молодежи «АгроМол — Вектор будущего». В рамках мероприятия начинающие и уже состоявшиеся представители агробизнеса смогут поделиться своими достижениями и получить полезный для себя опыт.

Жители региона, которые хотят связать свою жизнь с сельским хозяйством, могут посетить образовательные площадки, агропредприятия, мастерские успеха. Основные площадки заработают 25 августа на базе Центра образования имени Пеллера в селе Птичник Биробиджанского района ЕАО. Об этом пишет eaomedia.ru. С предложением об организации такой выставки впервые выступил выпускник сельскохозяйственного техникума села Ленинское Андрей Романовский. Данный проект он представил на конкурсе «Измени жизнь к лучшему», учрежденном главой региона Ростиславом Гольдштейном, в котором Романовский занял первое место. Молодой человек уверен, что в автономии проживает множество людей, которые готовы вкладывать свои ресурсы и потенциал в развитие сельскохозяйственного сектора. Но чтобы начать свое дело с нуля или развивать уже работающий бизнес, будет крайне полезен импульс, толчок со стороны экспертов отрасли. Его каждый желающий может получить на ярмарке. Проект, предложенный Романовским, впоследствии был доработан и получил поддержку от Федерального агентства по делам молодежи и властей региона. Участники мероприятия получат шанс посетить образовательные площадки, где эксперты будут давать рекомендации по ведению агробизнеса. На набережной Биробиджана 27 августа заработает молодежная деревня «АгроМол — Вектор будущего» с расположенными для участников фотозонами, выставками, дегустационными стойками продукции от местных производителей сельхозпродукции и прилавками с соответствующими товарами. Зампред областного правительства Мария Костюк назвала молодежь будущим любой территории. Она отметила, что власти региона должны создавать условия, чтобы каждый молодой специалист стремился работать на своей малой родине. Чиновница подчеркнула, что в Еврейской автономной области можно наблюдать множество примеров, когда выпускники учебных заведений возвращаются из соседних регионов в родные края. Они начинают здесь свою трудовую деятельность, создают семьи, стараются добиться успеха в любимом деле. Реализовать свой внутренний потенциал может каждый молодой житель региона. Однако для этого необходима поддержка государства — особенно тех инициатив, которые создает и внедряет сама молодежь. Желающим принять участие в мероприятии необходимо пройти регистрацию на сайте активные-граждане-ЕАО.рф. Организаторами данной инициативы являются власти автономной области, региональная молодежная общественная организация «Биробиджан молодой», региональное отделение «Молодой Гвардии Единой России».

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