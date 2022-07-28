«Открытие»: Чистая прибыль за I полугодие 2022 года составила 5,7 млрд рублей по РСБУ

Михаил Задорнов, президент-председатель правления банка “Открытие”, рассказал, что финансовая организация за полугодие повысило показатели ликвидности и достаточности капитала.
Задорнов также сообщил, что за предыдущие шесть месяцев банк укрепил свои бизнес-позиции на фоне замедления кредитного рынка и волатильности рынков инвестиций, информирует Newsnn.ru.
«Открытие» занимает четвертое место среди финансовых учреждений, финансирующих застройщиков, пятое место - в сфере автокредитования и шестое - по уровню кредитования предприятий пищепрома и АПК. Что касается рынка вкладов и кредитования физлиц, то тут доля банка выросла до 2,6%.
Спонтанное узнавание населением «Открытия» усилилось после проведения федеральной рекламной кампании, благодаря чему количество заявок на оформление кредитных карт выросло на 68%.
Согласно российским стандартам бухучета на начало текущего месяца активы банка «Открытие» составили 3 трлн рублей. За предыдущие полгода объем выданных корпоративных кредитов равен 688 млрд рублей, что на 20% превысило прошлогодние показатели за тот же период. Кредитный портфель за первые шесть месяцев 2022 года до вычета резервов вырос на 2,2%, или на 43,8 млрд рублей, и достиг 2,1 трлн рублей.
По отношению к началу текущего года кредитный портфель юрлиц продемонстрировал стабильность, составив к 1 июля сумму в 1,4 трлн рублей. Что касается малых и средних предприятий, нынешний прирост в 121 млрд рублей составляет 49% относительно аналогичного периода 2021 года.
За первые 6 месяцев 2022 года кредитный портфель физлиц вырос на 13,4%, или на 78,7 млрд рублей, и к 1 числу текущего месяца составил 666 млрд рублей. Здесь сыграло роль присоединение дочернего РГС Банка, который специализируется на оформлении автокредитов.
По данным, полученным на 1 июля 2022 года, всего на счетах в банке «Открытие» клиенты хранят 2,2 трлн рублей. За первые полгода количество активных частных клиентов банка выросло с 3,2 млн до 3,5 млн человек. По данным, полученным на 1 июля текущего года, физические лица держат на счетах в “Открытии” в общей сложности 1,1 триллиона рублей. За прошедшие полгода этот показатель вырос на 0,6%. Также известно, что портфель срочных вкладов в банке увеличился за это время на 11,3%, или на 59,6 млрд рублей, и достиг 586,6 млрд рублей.
На начало текущего месяца регуляторный капитал “Открытия” составлял порядка 369 млрд рублей.