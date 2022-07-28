«Открытие»: Чистая прибыль за I полугодие 2022 года составила 5,7 млрд рублей по РСБУ

По данным, полученным на 1 июля 2022 года, всего на счетах в банке «Открытие» клиенты хранят 2,2 трлн рублей. За первые полгода количество активных частных клиентов банка выросло с 3,2 млн до 3,5 млн человек. По данным, полученным на 1 июля текущего года, физические лица держат на счетах в “Открытии” в общей сложности 1,1 триллиона рублей. За прошедшие полгода этот показатель вырос на 0,6%. Также известно, что портфель срочных вкладов в банке увеличился за это время на 11,3%, или на 59,6 млрд рублей, и достиг 586,6 млрд рублей.