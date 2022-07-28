Одноклассники представили обновленный интерфейс мобильных приложений

«Один из ключевых современных трендов интерфейсов – не строить разветвленную и сложную структуру, а сразу предлагать то, за чем человек заходит в приложение. Мы продолжаем масштабную перестройку интерфейса ОК и хотим, чтобы пользователи с первого экрана получали доступ к самым нужным сервисам и контенту. Технологии машинного обучения в новом меню позволили нам облегчить один из главных экранов приложения, сделать его более релевантным и в то же время сохранить быстрый доступ к другим полезным сервисам соцсети».