На виновницу аварии в которой погибла женщина с ребенком в Уфе завели уголовное дело

В отношении 28-летней автоледи возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, сообщили в пресс-службе МВД Башкирии 28 июля.

В отношении виновницы вчерашней смертельной аварии на пешеходном переходе на перекрестке улиц Авроры и Софьи Перовской в Уфе возбудили уголовное дело. 28-летней женщине, которая также является молодой матерью, вменяют нарушение правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек — часть 5 264 статьи УК РФ. Данное решение приняли в главном следственном управлении министерства внутренних дел региона. Также 28-летней водительнице, которая уже объяснила произошедшее тем, что она отвлеклась на своего ребенка, а когда почувствовала удар перепутала педали газа и тормоза, также избрана и мера пресечения — подписка о невыезде. также в пресс-релизе уточняется, что виновница аварии прошла медицинское освидетельствование, которое показало, что та была трезва на момент ДТП.

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