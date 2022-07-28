Мурал «Четыре дома» украсил дюртюлинскую молодежную площадку «Зерно»

Мурал «Четыре дома» украсил дюртюлинскую молодежную площадку «Зерно»
Мурал «Четыре дома» украсил дюртюлинскую молодежную площадку «Зерно»
Вчера, 17:56ОбществоАндрей КоролевФото: irgrb.ru
В масштабном рисунке зашифрованы отсылки к истории города.

В городе Дюртюли, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», открылось молодежное пространство «Зерно» со скейт-парком, сценой и площадкой для стритбола. Здесь местные художники Салават Хайткулов и Артур Абдрахманов вместе с местными школьниками создали мурал на стене размером 9 на 14 метров пустующего здания завода— разновидность монументальной живописи на габаритных зданиях.

Мурал в Дюртюлях называется «Четыре дома» — в нем зашифрованы отсылки к прошлому и настоящему города. Так, например, название города переводится как «четыре дома», Дюртюлинский район всегда славился сельским хозяйством и производством вкусного хлеба, а закаты на набережной Белой всегда живописны.

Мурал создан в рамках фестиваля «Я есть Дюртюли» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Института развития городов Башкортостана.

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