Мурал «Четыре дома» украсил дюртюлинскую молодежную площадку «Зерно»

В городе Дюртюли, благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда», открылось молодежное пространство «Зерно» со скейт-парком, сценой и площадкой для стритбола. Здесь местные художники Салават Хайткулов и Артур Абдрахманов вместе с местными школьниками создали мурал на стене размером 9 на 14 метров пустующего здания завода— разновидность монументальной живописи на габаритных зданиях.
Мурал в Дюртюлях называется «Четыре дома» — в нем зашифрованы отсылки к прошлому и настоящему города. Так, например, название города переводится как «четыре дома», Дюртюлинский район всегда славился сельским хозяйством и производством вкусного хлеба, а закаты на набережной Белой всегда живописны.
Мурал создан в рамках фестиваля «Я есть Дюртюли» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Института развития городов Башкортостана.