Форум о креативной экономике ProДФО будет проходить в Якутске с 4 августа

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и сессии различной тематики, передают ysia.ru. Посетители встречи узнают о новых технологических решениях в креативной экономике Дальнего Востока, о вариантах получения дохода с реализации творческих продуктов, а также о мерах господдержки отрасли. В ходе тематических бесед обсудят, как можно стать успешным блогером или благополучно реализовать стартап. Спикеры поделятся методами взаимодействия креативщиков с представителями медиа. Особое внимание обратят на новые возможности, которые открылись перед отраслью после введения санкций.
В качестве спикеров и экспертов на форум приглашены представители органов госвласти, которые курируют направление. На мероприятии запланированы выступления сотрудников киностудии «Союзмультфильм» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В рамках форума также будет организована встреча с разработчиком сервиса Yappy – отечественного аналога китайской платформы TikTok. Предполагается, что на встречу прибудут представители одной из крупнейших социальных сетей в России «ВКонтакте», сотрудники федеральных кинотеатров, топ-менеджеры российского видеосервиса RUTUBE и основатель международного молодежного сообщества МДК.
Как отметил глава «Союзмультфильма» Борис Машковцев, сейчас активно развивается направление анимационной индустрии. Поэтому профессии из сферы анимационной индустрии в ближайшие годы станут более востребованными. Возрастет запрос на специалистов, которые умеют профессионально создавать разноформатный видеоконтент. Машковцев подчеркнул, что помощь регионов в подготовке кадров для креативной отрасли очень важна.
«С каждым годом креативные отрасли будут вносить все больший вклад в экономику», — подытожил директор «Союзмультфильма».
Юлия Талапанова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций онлайн-сервиса RUTUBE, отметила готовность компании поддерживать авторские таланты. Она указала на возможность заниматься совместной реализацией их проектов и идей, которые в дальнейшем будут непосредственно влиять на социальную сферу и экономику нашего государства.