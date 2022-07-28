Форум о креативной экономике ProДФО будет проходить в Якутске с 4 августа

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и сессии различной тематики, передают ysia.ru. Посетители встречи узнают о новых технологических решениях в креативной экономике Дальнего Востока, о вариантах получения дохода с реализации творческих продуктов, а также о мерах господдержки отрасли. В ходе тематических бесед обсудят, как можно стать успешным блогером или благополучно реализовать стартап. Спикеры поделятся методами взаимодействия креативщиков с представителями медиа. Особое внимание обратят на новые возможности, которые открылись перед отраслью после введения санкций.