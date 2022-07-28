Форум о креативной экономике ProДФО будет проходить в Якутске с 4 августа

Форум о креативной экономике ProДФО будет проходить в Якутске с 4 августа
Форум о креативной экономике ProДФО будет проходить в Якутске с 4 августа
Вчера, 14:57ОбществоФото: pxhere.com
4 августа 2022 года в Якутске пройдет форум ProДФО, посвященный вопросам развития креативной экономики в регионах Дальнего Востока.

В рамках мероприятия запланированы мастер-классы и сессии различной тематики, передают ysia.ru. Посетители встречи узнают о новых технологических решениях в креативной экономике Дальнего Востока, о вариантах получения дохода с реализации творческих продуктов, а также о мерах господдержки отрасли. В ходе тематических бесед обсудят, как можно стать успешным блогером или благополучно реализовать стартап. Спикеры поделятся методами взаимодействия креативщиков с представителями медиа. Особое внимание обратят на новые возможности, которые открылись перед отраслью после введения санкций.

В качестве спикеров и экспертов на форум приглашены представители органов госвласти, которые курируют направление. На мероприятии запланированы выступления сотрудников киностудии «Союзмультфильм» и Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В рамках форума также будет организована встреча с разработчиком сервиса Yappy – отечественного аналога китайской платформы TikTok. Предполагается, что на встречу прибудут представители одной из крупнейших социальных сетей в России «ВКонтакте», сотрудники федеральных кинотеатров, топ-менеджеры российского видеосервиса RUTUBE и основатель международного молодежного сообщества МДК.

Как отметил глава «Союзмультфильма» Борис Машковцев, сейчас активно развивается направление анимационной индустрии. Поэтому профессии из сферы анимационной индустрии в ближайшие годы станут более востребованными. Возрастет запрос на специалистов, которые умеют профессионально создавать разноформатный видеоконтент. Машковцев подчеркнул, что помощь регионов в подготовке кадров для креативной отрасли очень важна.

«С каждым годом креативные отрасли будут вносить все больший вклад в экономику», — подытожил директор «Союзмультфильма».

Юлия Талапанова, руководитель департамента маркетинговых коммуникаций онлайн-сервиса RUTUBE, отметила готовность компании поддерживать авторские таланты. Она указала на возможность заниматься совместной реализацией их проектов и идей, которые в дальнейшем будут непосредственно влиять на социальную сферу и экономику нашего государства.

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