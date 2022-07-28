Экс-глава ГИБДД Башкирии высказался о страшном ДТП, в котором погибли мать с сыном

По мнению депутата Госдумы РФ Динара Гильмутдинова необходимо проверять автошколы, а также увеличить количество камер фиксации, о чем рассказал в эфире ГТРК «Башкортостан» 27 июля.

Бывший глава ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов, а ныне депутат Государственной думы РФ от Башкирии дал интервью телепрограмме «Вести» на ГТРК «Башкортостан» в котором также высказался о вчерашней резонансной аварии, в которой под колесами одной молодой мамы погибла другая женщина и ее шестилетний ребенок. В первую очередь Гильмутдинов связал увеличение количества страшных аварий с человеческим фактором. По мнению депутата на дорогах есть все условия для соблюдения правил. – Любое ДТП берем — у нас все предпосылки для соблюдения правил есть, дорожное полотно, разметка, установка камер, все работает, но к сожалению участники дорожного движения не хотят выполнять правила дороги, – заявил Динар Гильмутдинов. Из этой банальности получаются несчастные ДТП.Динар Гильмутдинов Посетовал Гильмутдинов и еще на ряд факторов, среди которых назвал «поголовные разговоры по телефону» на перекрестках, которое могло бы сократиться, если бы камеры видеонаблюдения начали работать по специальной программе, которая будет фиксировать водителей за разговорами и штрафовать за это. Задался депутат тем же вопросом, который вчера заинтересовал прокуратуру Башкирии — насколько качественно автошколы обучают будущих водителей и как желающие попасть за руль сдают на права. Надо все эти моменты проверить. И если они не соответствуют стандартам, надо их лишать лицензий. Будет 100 автошкол — будет качество гораздо выше, чем 300-500 автошкол.Динар Гильмутдинов Высказался Динар Гильмутдинов и о вчерашнем ДТП. Женщина с ребенком, поворачивает, не смотрит никуда, ну как так можно, поворачивать на зеленый сигнал светофора, там могут переходить пешеходы, ну как. Это говорит о том, что водители не хотят видеть, не хотят слышать. Динар Гильмутдинов

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