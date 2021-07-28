В крупнейшем СНТ Башкирии «Шомырт» отключили свет несмотря на поручение Хабирова

Темная история со светом в СНТ имеет достаточно прочные корни. В июле Mkset уже дважды освещал крупные проблемы с энергообеспечением СНТ в Уфе и в Уфимском районе. Так в крупнейшем в Башкирии СНТ «Шомырт» к кульминации подошла многолетняя история с долгами за свет. А в уфимском СНТ 27 садов УМПО жители 40 дней жили без света и воды и по традиции за помощью обращались лично к Радию Хабирову.
На оперативке в правительстве 26 июля глава Башкирии поручил разобраться с долгами за электроэнергию в СНТ республики и поручил Александру Сидякину лично заняться этой "системной проблемой" и доложить о её решении. Однако уже 27 июля в редакцию Mkset обратились садоводы с сообщением о том, что СНТ "Шомырт" осталось полностью без электричества.
– Мы фиксируем большие волнения в связи с энергообеспечением садовых товариществ. Проблема носит системный характер, это и слабая платежная дисциплина и системный подход к осуществлению платежа. Это республиканская проблема, наши энергетики готовы нас слушать, их надо пригласить, пригласить толковых руководителей этих товариществ, пригласить министерство ЖКХ, глав и найти решение, – заявил глава республики на оперативном совещании.
Но на практике вопрос почему-то решился иначе. Ситуацию с отключением садового товарищества Mkset прокомментировали в ЭСКБ, однако комментарий снабженцев практически дублирует комментарий полученный в большом материале Mkset о проблемах «Шомырта» ранее.
– Политика ООО «ЭСКБ» всегда направлена на мирное урегулирование подобных вопросов. И в данном случае, со стороны нашей компании были предприняты все возможные меры для урегулирования сложившейся ситуации. Так, была проведена встреча с представителями СНТ, где были озвучены пути решения и председатель СНТ «Шомырт» с ними согласилась, но впоследствии не исполнила взятые на себя обязательства. Поэтому сетевой организацией было введено частичное ограничение режима энергопотребления: так 1.07, 2.07 и 3.07 вводились интервальные ограничения подачи электроэнергии, – сообщил представитель компании.
По данным ЭСКБ на сегодняшний день задолженность СНТ «Шомырт» составляет более трех миллионов рублей. И для недопущения перебоев в энергоснабжении товариществу необходимо полностью погасить долг перед ООО «ЭСКБ».
В информационно-аналитическом отделе администрации Уфимского района ситуацию прокомментировали чуть более подробно.
– ООО «Энергетическая сбытовая компания Башкортостана» 27 июля ограничила подачу электроэнергии СНТ «Шомырт» из-за нарушения договорных обязательств по оплате за потребленную электрическую энергию. По информации председателя СНТ, долг за электричество составляет 3,3 миллиона рублей. Председатель СНТ «Шомырт» 29 июля поедет в ООО ЭСКБ, чтобы заключить соглашение о реструктуризации задолженности сроком на 10 месяцев. Электроснабжение должны возобновить после подписания необходимой документации. Более точную информацию садоводы могут получить у председателя СНТ, – сообщил сотрудник информационно-аналитического отдела администрации Уфимского района Дмитрий Бикмурзин.