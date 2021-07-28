В Башкирии до конца года планируют объединить несколько больниц и поликлиник

В Башкирии до конца года планируют объединить несколько больниц и поликлиник
В Башкирии до конца года планируют объединить несколько больниц и поликлиник
Вчера, 11:29ОбществоИрина ДеревянчукФото: 1mediainvest.
На сайте Минздрава Башкирии появились проекты приказов о реорганизации медучреждений.

В размещенных на сайте ведомства документах сказано, что до конца 2021 года необходимо присоединить ряд поликлиник к больницам. Так уфимские поликлиники №1 и №44 должны стать филиалами городской больницы №5. Поликлиники №2 и №38 планируют присоединить к 18-й клинической больнице.

В документах ведомства сказано, что слияние коснется больниц № 8 и № 10, Месягутовской, Кигинской, Малоязовской, Большеустьикинской ЦРБ и 32, 46, 48, 52-й поликлиник Уфы.

Региональный координатор профсоюза медиков «Действие» Антон Орлов прокомментировал планы Минздрава Mkset и предположил, что прикрываясь красивым словом оптимизация, на деле планируют осуществить сокращение расходов и экономию денег. По мнению Орлова, когда на здравоохранении экономятся деньги ни о каком улучшении качества медпомощи и о повышении её доступности речи не идет. Тем более в таких масштабах.

– Люди не выдерживают и в оптимизируемых больницах, что говорить о таком. Абсолютно непонятно как северо-восток будет это администрировать, в Уфе это процесс еще можно понять, но как администрировать учреждения на северо-востоке больницы на расстоянии 40-80 километров?, – недоумевает Орлов.

Орлов также рассказал о докладе главврача Месягутовской ЦРБ Трофимова на селекторе Минздрава, где он озвучил, что 67 рабочих мест будут сокращены.

– С учетом такой массы реорганизаций результаты будут соответствующие – ухудшение качества медицинской помощи, – полагает Орлов.

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