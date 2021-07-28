Радий Хабиров рассказал, в чем экономика Башкирии превосходит докризисные позиции

Мне всегда не нравилось, что вместо летного поля в зале ожидания нашего аэропорта пассажиры видели бетонную стену. Теперь, когда мы достроили новый корпус внутренних воздушных линий, все не так. Общая площадь терминала выросла более, чем в два раза – до 29 тысяч кв. м, а пропускная способность – с 600 до 1 200 человек в час. В здании есть то, что определяет уровень комфорта современных пассажиров- телетрапы, комплексы обработки багажа, информационные системы. Радий Хабиров