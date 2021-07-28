Ослабление ограничений, массовое отравление и увольнение врачей. Итоги дня в Башкирии

Ослабление ограничений, массовое отравление и увольнение врачей. Итоги дня в Башкирии
Ослабление ограничений, массовое отравление и увольнение врачей. Итоги дня в Башкирии
Вчера, 21:22ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Главные новости Уфы и Башкирии на 28 июля 2021 года.

Глава Башкирии Радий Хабиров изменил указ о режиме повышенной готовности. Теперь в республике разрешили посещать кинотеатры и другие заведения без сертификата о прививке и справки об отрицательном тесте на коронавирус.

В соцсетях жители Салавата разместили видео, на котором видно, как компания мужчин устроилась у подъезда дома с целью распить некоторое количество алкоголя. Они выпили неизвестный некачественный алкоголь, после которого все потеряли сознание. Мужчин госпитализировали с отравлением.

Координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в РБ Антон Орлов сообщил в соцсетях о массовом увольнении врачей-терапевтов из Иглинской ЦРБ . Он призвал министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина обратить внимание, что на сегодняшний день из 19 участковых терапевтов уже уволились 13 и еще двое сотрудников больницы вскоре последуют их примеру.

В Арбитражном суде Башкирии прошло заседание по делу о приостановленной из-за протестов уфимцев стройки на улице Шота Руставели. Строительная компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, заключила мировое соглашение с администрацией Уфы.

В Башкирии наградят трёх 12-летних мальчиков, совершивших подвиг. Они спасли ребёнка, который тонул в реке Малый Инзер.

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