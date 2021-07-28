Народная программа "Единой России" будет содержать предложения врачей из регионов

Партия “Единая Россия” выступила с инициативой о разработке общероссийского стандарта первичной медпомощи, который будет основан на принципе “пациентоцентричности”. Меры, необходимые для этого, станут частью народной программы партии.

В рамках стратегической сессии “Единой России”, где обсуждались предложения медиков из регионов в народную программу, главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко подчеркнул: чтобы разработать такой стандарт, нужно заняться переподготовкой медицинского персонала и его непрерывным образованием. Кроме того, принципы финансирования системы ОМС должны измениться, сообщает nashgorod.ru. “Нужно, чтобы все процессы крутились вокруг пациента. Эти стандарты должны транслироваться из крупных городов во все медучреждения”, - считает Проценко. В “Единой России” отметили: основная проблема отрасли здравоохранения в РФ заключается в дефиците кадров, особенно за пределами городов. Чтобы ее решить, “Единая Россия” реализует программу “Земский доктор”. Ее, считает депутат Госдумы Александр Якубовский, нужно дополнить. Он предложил делать выплаты всем молодым специалистам - вне зависимости от того, в каком населенном пункте они планируют работать. Чтобы реализовать эти меры, правила организации работы фельдшерско-акушерских пунктов следует откорректировать. Кроме того, необходимо предоставить жилье медицинскому работнику. Помочь ликвидировать дефицит специалистов может также повышение числа бюджетных мест на узкопрофильные медицинские специальности, по мнению ректора Волгоградского государственного медицинского университета Министерства здравоохранения РФ Владимира Шкарина. "Нужно трудоустраивать студентов в медицинские учреждения с первых курсов обучения. По окончании шестого курса выпускники могут претендовать на должность врача”, - сказал он. В “Единой России” предложили также выделять субсидии на то, чтобы доктора могли осуществлять перелеты к пациентам в нетранспортабельном состоянии, а также решить проблему с доставкой медикаментов в отдаленные населенные пункты. По данным сайта ER.ru, в Минздраве РФ поддержали инициативы врачей в народную программу партии. По словам первого замминистра здравоохранения Виктора Фисенко, регионам стоит активизироваться и приступить к решению озвученных проблем. “Медицинская помощь на каждом этапе должна быть одинаково качественной и доступной, она не должна иметь отличительный характер по регионам. Так, в первую очередь доступность начинается с сел. Для того, чтобы жители населенных пунктов получали правильную и качественную медицинскую помощь, необходимо повышать численность сельских фельдшерско-акушерских и медицинских пунктов, приглашать туда специалистов, разработать для них меры стимулирования. Именно на плечах наших фельдшеров и акушеров лежит большая ответственность за здоровье наших сельских жителей: оказав необходимую помощь, они должны понимать, кого направить к узкому специалисту, кому вызвать скорую помощь или же санавиацию. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров уделяет большое внимание данному направлению. Так, под его контролем в селах республики появляются новые медицинские учреждения, и к 2024 году у нас будет введено в работу достаточное количество ФАПов с высоким уровнем подготовки”, - сказала председатель регионального общественного совета проекта «Здоровое будущее», депутат госсобрания Республики Башкортостан Римма Утяшева.

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