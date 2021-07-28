Моргенштерн занял второе место среди самых успешных российских звезд по версии Forbes

Моргенштерн занял второе место среди самых успешных российских звезд по версии Forbes
Моргенштерн занял второе место среди самых успешных российских звезд по версии Forbes
Вчера, 21:19ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Инстаграмм Моргенштерна
Рэпер из Уфы Алишер Моргенштерн занял второе место в рейтинге самых успешных российских знаменитостей по версии журнала Forbes.

В список вошли 50 звёзд России. Лидером рейтинга стал боец UFC Хабиб Нурмагомедов. После Моргенштерна следуют Ольга Бузова, Тимати и Сергей Шнуров.

О доходах Моргенштерна на сайте журнала сообщается, что артист работает как ИП, не заключая контрактов с лейблами. Его альбом «Легендарная пыль» за первые три месяца прошлого года, по словам рэпера, принёс ему 12,5 млн рублей. За двойной альбом Million Dollar: Happiness/Business, он получил предоплату на сумму 2 млн долларов от лейбла Atlantic Records Russia.

Напомним, вчера, 27 июля, Алишер Моргенштерн сообщил в своем аккаунте в «Инстаграм», что получил бриллиантовую кнопку на канале в Youtube. На его канал подписаны 10,8 млн человек.

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