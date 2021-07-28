Экс-главу района Омской области посадили за мошенничество

Суд вынес решение по делу бывшего главы Седельниковского района Омской области Алексея Сабаева. Используя служебное положение, он похитил енсколько миллионов рублей.

«Суд приговорил экс-главу Седельниковского района к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей», – цитирует пресс-службу прокуратуры региона ФедералПресс.

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