Экс-главу района Омской области посадили за мошенничество

Экс-главу района Омской области посадили за мошенничество
Экс-главу района Омской области посадили за мошенничество
Вчера, 14:57ОбществоФото: pxhere.com
Суд вынес решение по делу бывшего главы Седельниковского района Омской области Алексея Сабаева. Используя служебное положение, он похитил енсколько миллионов рублей.

«Суд приговорил экс-главу Седельниковского района к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей», – цитирует пресс-службу прокуратуры региона ФедералПресс.

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