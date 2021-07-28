Экс-главу района Омской области посадили за мошенничество
Экс-главу района Омской области посадили за мошенничество
Вчера, 14:57ОбществоФото: pxhere.com
Суд вынес решение по делу бывшего главы Седельниковского района Омской области Алексея Сабаева. Используя служебное положение, он похитил енсколько миллионов рублей.
«Суд приговорил экс-главу Седельниковского района к трем годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также штрафу в размере 200 тысяч рублей», – цитирует пресс-службу прокуратуры регионаФедералПресс.
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