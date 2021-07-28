Дегтярев добился выделения 600 млн руб для Комсомольска-на-Амуре

Уже в 2021 году в планах - привести в порядок парк имени Ю. А. Гагарина, выполнить работы по благоустройству в 26 дворах Ленинского района, в том числе установить спортивные и детские площадки, а также улучшить территорию на пересечении улиц Уральской и Калинина. Любителей спортивных занятий ждут хорошие новости. В этом году поставят скалодром и проведут реконструкцию спортивной площадки СК “Смена”. Кроме того, на территории авиационного завода организуют спортивную площадку.