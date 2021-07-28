Дегтярев добился выделения 600 млн руб для Комсомольска-на-Амуре

Дегтярев добился выделения 600 млн руб для Комсомольска-на-Амуре
Дегтярев добился выделения 600 млн руб для Комсомольска-на-Амуре
Вчера, 16:49ОбществоФото: фрагмент видео
Сегодня Михаил Дегтярев и генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь подписали важный для жителей Комсомольска-на-Амуре документ.

В соответствии с договоренностью Михаила Дегтярева с одной из самых крупных государственных корпораций в течение трех лет Комсомольску-на-Амуре выделят 600 млн руб.

Как сообщает transsibinfo.com, все эти средства вложат в развитие медицинской отрасли, благоустройство города, формирование достойных условий для занятий спортом и развития культуры.

Уже в 2021 году в планах - привести в порядок парк имени Ю. А. Гагарина, выполнить работы по благоустройству в 26 дворах Ленинского района, в том числе установить спортивные и детские площадки, а также улучшить территорию на пересечении улиц Уральской и Калинина. Любителей спортивных занятий ждут хорошие новости. В этом году поставят скалодром и проведут реконструкцию спортивной площадки СК “Смена”. Кроме того, на территории авиационного завода организуют спортивную площадку.

В Дом культуры авиастроителей, а также на лыжную базу “Снежинка” и в школы Комсомольска-на-Амуре поступит новое современное оборудование.

В целом так называемая“программа социального партнерства предполагает финансирование шести направлений. Речь идет о формировании человеческого капитала, комфортной городской среде, здравоохранении, спортивной инфраструктуре, культуре, образовании и молодежной политике.

Средства в муниципалитеты в целом и в Комсомольск в частности привлекаются как по линиям регулярно действующих федеральных программ, так и благодаря договоренностям Дегтярева с крупными государственными корпорациями. Речь в данном случае идет о “Ростехе”, включающем в себя ПАО “Объединенная авиастроительная корпорация”.

То есть одно из важнейших для Комсомольска-на-Амуре предприятий гарантированно получает заказы, а сам город и его население получают долгожданные положительные изменения в развитии социальной инфраструктуры.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы