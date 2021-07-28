АЗС рассказали о любимом фастфуде водителей в День гамбургера

Отмечается, что на современных автозаправочных станциях бургеры - одно из любимых блюд водителей.
Уже более ста лет гамбургер продолжает удерживать лидерские позиции среди других видов фастфуда. При этом у него есть и конкуренты. На АЗС сети «Газпромнефть» рассказали о вкусовых предпочтениях водителей в плане фастфуда.
Так, посетители часто выбирают френч-доги и брецель-доги — когда сосиска заворачивается в плетеную булочку, изготовленную по рецепту теста для немецких кренделей, сообщает сайт 360tv.ru.
Кроме этого, популярностью пользуются наггетсы, картошка фри с колбасками и роллы с куриным мясом.