В райцентре Татышлинского района Башкирии жители испытывают нехватку воды

Родственник жительницы Татышлинского района обратился в редакцию Медиакорсети с жалобой на то, что она лежит в районной больнице, в которой нет воды.

- Повторно положили сестру в больницу, и снова там нет воды, - сообщил он. – Вчера, 27 июля, был там.

По словам собеседника, в райцентре сейчас вовсю готовятся к приезду врио главы региона Радия Хабирова, возможно, он приедет сюда в начале августа.

- Привезли цистерну воды в больницу, асфальт моют перед больницей,- рассказал он.

По его мнению, проблемы с водой начались в начале 2000-х годов, когда местный МУП ЖКХ (позже ООО «Коммсервис») возглавлял нынешний глава сельского поселения Верхние Татышлы Рамиль Ямилев.

- Тогда вместо нормальных широких труб вкопали узкие (50 на 100), из-за этого напора воды нет, - рассказал источник Медиакорсети. Эта информация пока не проверена.

Другой житель райцентра также на условиях анонимности рассказал, что нехватку воды он испытывает на себе.

- Если с полвосьмого утра до девяти не наберешь воду, то потом ни самому помыться, ни посуду помыть нельзя, - рассказал он и посетовал, что местные СМИ не говорят об этой проблеме.

В группе Вконтакте «Подслушано Татышлы» не редкость посты про воду. Вот только два недавних поста от 24 и 27 июля.

Фото: Вконтакте

Фото: Вконтакте

Ранее Медиакорсеть уже писала о нехватке воды в Верхне-Татышлинской центральной районной больнице. Главный врач Нияз Зиятдинов тогда сообщил:

- Постоянных отключений воды у нас нет. Они случались только в связи с ведением ремонтных работ, когда нашу систему водоснабжения переводили с одного трубопровода на другой.

Хотя фотографии из больницы говорят сами за себя. По словам источника Медиакорсети, воды нет не только в районной больнице, а также в жилых домах по улице Фестивальная и Центральная, в свое время с улиц убрали колонки, откуда набирали воду.

Фото сделано в мае 2019 года.

Фото сделано в мае 2019 года.

Специалист министерства ЖКХ Башкирии ранее обещал прояснить ситуацию, но так и не сделал этого. По его словам, администрация района так и не ответила ему на запрос о проведении работ по системе водоснабжения в райцентре.