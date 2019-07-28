Дураки и дороги: Почему кандринцы потребовали отставки главы Туймазинского района

Называть свои имена для статьи они отказались: «Нас потом вызывают к главе сельсовета – на ковер, отчитаться. Проходили уже» – говорят они.

Село Кандры, входящее в состав Туймазинского района Башкирии, прославилось в 2017 году. Местные жители рассказали президенту России Владимиру Путину на Прямой линии об отсутствии в селе дорог. Но чиновники отремонтировали дороги только в центре, рассказали Медиакорсети местные жители.

Спустя два года в июне кандринцы записали еще одно видео. Поводом послужили отчеты местных чиновников. В этих документах чиновники указали, что дороги в селе отремонтированы. Спойлер: это вовсе не так. На видео мы видим яму на яме.

В июле вышло новое видео, на этот раз – для врио главы республики Радия Хабирова. Местные жители потребовали отставки главы Туймазинского района Айдара Суфиянова и главы Кандринского сельсовета Риля Рафикова.

Плохие дороги, обман властей и признаки коррупции – в материале Медиакорсети.

Где асфальт, а где бетон?

Приведем цитату из видео:

– В отчётах чиновников улица Салавата Юлаева покрыта асфальтобетоном. А где здесь асфальт, а где бетон? – спрашивает местная активистка, прогуливаясь по самой дороге. – По тем же документам улица Тельмана отремонтирована, но на видео мы видим ямы.

Улицы Мира и Нефтяников, по мнению чиновников, тоже отремонтированы. Но на видео – опять ямы. Деньги выделяются, но дороги – «убитые» даже в центре, на Ленина. В чей карман ушли деньги на ремонт, непонятно. Об этом рассказывает на видео активистка.

Администрация главы Туймазинского района отреагировала на видео, отправив в село рабочих залатать ямы на дорогах гравием. Оценить качество дорожного ремонта при помощи гравия можно по фотографии, которую отправили кандринцы.

Мутная история

До 2005 года Кандры являлся поселком городского типа. Изменение статуса (на село) произошло по инициативе местных депутатов. Об этом Медиакорсети рассказали кандринцы:

– Депутаты обещали повысить учителям зарплату, а тарифы на ЖКХ уменьшить, если поселок поменяет статус. Обманули. Зарплату депутаты не повысили, зато тарифы увеличили в этом году на 14%.

Местные жители предполагают, что за инициативой депутатов стоит желание отдать бюджет, принадлежавший сельсовету, в руки главы администрации Туймазинского района:

– Налоги наши теперь поступают в район. Деньги, которые нам отправляет федеральная власть или республиканская, тоже идут в район. В сельсовете нашем ни копейки не остается.

Далее кандринцы приводят пример, как глава Туймазинского района Айдар Суфиянов тратит эти самые деньги:

– Вот представьте: у себя, в Туймазах, они постелили на отличный асфальт еще один слой асфальта, а у нас, судя по документам, вот уже десять лет ремонтируют одну и ту же дорогу на Чапаева. Столько денег в нее вбухивается ежегодно, а она вся в ямах.

Раньше на ремонт дорог в Кандрах тратились деньги, которые приносил местный Дворец культуры «Юбилейный». Сейчас село ни копейки не получает с многомиллионного дохода Дворца. Это мы узнали со слов кандринцев:

– Дворец культуры приносил прибыль в 2,5 миллиона рублей в год. Часть суммы шла на развитие поселка. Когда поселок стал селом, мы перестали получать эти деньги. Вначале нам объяснили, что Дворец арендовали. Но ни одной платежки с аренды мы так и не увидели. В этом году здание и вовсе продали. Кому – неизвестно. Кто-то кладет эти деньги себе в карман.

На вопрос, в курсе ли дела сельсовет, кандринцы отвечают:

– Тогдашний глава сельсовета, Айрат Сафиуллин, конечно, знал, кто именно арендует здание. Сейчас у него и не спросишь, он – под следствием. При Сафиуллине, кстати, и поселка лишили статуса. Может, он и здесь свою руку приложил?

На сайте МВД Башкирии была опубликована информация, что в 2017 году чиновника подозревали в мошенничестве и превышении должностных полномочий. «По состоянию на июнь 2019 года уголовное дело находится в производстве», – сообщили Медиакорсети в пресс-службе Туймазинского межрайонного суда.

Дураки и дороги

Кандринский сельсовет второй год подряд штрафуют за ямы на дорогах. По словам местных жителей, штрафовать за дороги нужно администрацию Туймазинского района, но никак не сельсовет:

– Вот на видео мы видим яму на яме. Разве сельсовет в этом виноват? Именно администрация района выделяет копейки на ремонт дорог. Тамошние чиновники присылают и безруких рабочих. Ремонтом дорог у нас занимаются одни, а штрафуют других.

На вопрос – как исправить ситуацию с дорогами, одна из жительниц села Кандры отвечает:

– Глава Туймазинского района Айдар Суфиянов должен перевести содержание дорог на себя, то есть на район. Это будет правильно, поскольку именно район не может нормально отремонтировать дороги. В этом случае у него появится стимул исправить ситуацию. Но он этого никогда не сделает. Ему выгодно, чтобы штрафные санкции летели в сторону главы сельсовета. Если я попаду в ДТП, иск направлю Айдару Суфиянову, как чиновнику, отвечающему за дороги.

Медиакорсеть обратилась за комментариями к Айдару Суфиянову. Его слова местные жители позже назовут неправдой.

Айдар Суфиянов рассказал, что дорожные работы контролирует некая независимая экспертная комиссия. А сельсовет, по словам чиновника, решает, каким способом отремонтировать дорогу: картами, ямочным или сплошным слоем.

Высказал он и свое мнение касаемо ямочного ремонта. По его мнению, этот вид работ «восстанавливает прочность, ровность и водонепроницаемость покрытий, а также обеспечивает нормативный срок службы участков».

Местные жители так прокомментировали его ответ:

– Сельсовет никогда не решал, каким способом у нас отремонтируют дороги: сплошным слоем или ямочным способом. Экспертную комиссию, про которую говорил Суфиянов, в глаза мы не видели. Что на счет так называемых плюсов ямочного ремонта… Мы не раз приглашали Суфиянова к нам в Кандры, поглядеть на результаты этого ремонта: на ямы. Он молчит, реакции нет.

Борьба за независимость

Кандринцы хотят вернуть бюджет и полномочия обратно в сельсовет:

– Мы сами хотим решать, какие дороги полностью асфальтировать, а какие пока не трогать. Мы здесь живем и нам виднее. А эти «специалисты» из района приедут, гравием ямы закидают и до свидания. А нам потом по этим дорогам ходить. Также мы сами хотим нанимать рабочих и контролировать дорожные работы.

Местные жители хотят вернуть и статус поселка Кандрам. Глава Туймазинского района эту инициативу не поддерживает, поэтому процесс стопорится, уверены они.

Глава Кандринского сельсовета Риль Рафиков рассказал Медиакорсети нюансы процедуры по возвращению статуса:

– Вначале местные жители должны выразить свое желание в заявлении. В сельсовет таких заявлений не поступало. Далее по инициативе жителей назначаются публичные слушания касаемо этого вопроса. Следующий шаг – нужно провести социально-экономическую экспертизу, которая покажет эффективность от преобразования статуса.

Опрошенные Медиакорсетью кандринцы удивились словам чиновника:

– Про заявление мы слышим впервые. Иначе давно бы его написали. И про эту экспертизу мы тоже ничего не слышали. То есть при нас, Риль Рафиков, инициативу нашу поддерживает, говорит, мол, да, вернуть статус – хорошее дело, но не делает ради нее ничего. Мы же не в курсе всех этих бюрократических процедур.

Источник в сельсовете объяснил поведение Риля Рафикова. По его мнению, глава сельсовета – человек подчиненный и против своего начальства не идет. Он боится не столько место потерять, сколько поругаться с руководством.

«Зарплата этих чиновников, Суфиянова, Рафикова, состоит из наших налогов. Чиновники об этом забывают. И вот за зарплату свою они обязаны трудиться, но свою работу не выполняют. Мы требуем их отставки» – подытожили кандринцы.