Вызвавшее споры в соцсетях граффити с портретом Шатунова в Уфе могут закрасить

Вызвавшее споры в соцсетях граффити с портретом Шатунова в Уфе могут закрасить
Вызвавшее споры в соцсетях граффити с портретом Шатунова в Уфе могут закрасить
Сегодня, 09:42ОбществоЭлина СайфрановаФото: Радмир Усаев
Работа по созданию граффити с портретом Юрия Шатунова на улице Рабкоров в Уфе оказалась не согласована с городскими службами, сообщает пресс-служба мэрии.

В Уфе на улице Рабкоров, 7/1 появилось граффити, посвященное Юрию Шатунову, автором которого стал художник-оформитель Андрей Миляхов. Инициативу мужчины оценили не все, в частности, пользователи соцсетей попросили изображение закрасить. Как выяснил Mkset, с городскими властями граффити также согласовано не было.

По информации пресс-службы мэрии Уфы, автор не обращался ни в районные, ни в городские службы для получения разрешения.

— Скорее всего, автор сделал это в порыве эмоций, смерть популярного певца ошеломила всех, наверняка, и его. Впредь все-таки город просит согласовывать граффити и рисунки с городскими службами, сообщили Mkset в пресс-службе города.

Так, учитывая, что граффити с властями согласовано не было, то городские службы через какое-то время могут закрасить творение художника. Как отметили в мэрии, в данном случае согласовать работу было необходимо было с администрацией Кировского района.

Отметим, что для получения разрешения необходимо составить соответствующее обращение в свободной форме с приложением эскиза на имя главы администрации района, где планируется нанесение рисунка. Срок рассмотрения обращения — не более 30 дней.

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