«Вякают диванные критики»: автор граффити с Шатуновым в Уфе ответил хейтерам

Накануне в Уфе появилось граффити с певцом Юрием Шатуновым. В социальных сетях местные жители граффити не оценили и просили его закрасить. Mkset связался с художником и узнал, как он отнесся к ситуации вокруг его работы.

Художник-оформитель Андрей Миляхов посвятил в Уфе граффити Юрию Шатунову, который скончался 23 июня на 49-м году жизни. Как сообщил автор граффити корреспонденту Mkset, нарисовать портрет кумира 90-х он решил сам, так как в детстве они вместе воспитывались в школе-интернат № 2 в Кумертау. Год назад художник, как рассказывает сам, уже обращался к главе администрации города Олегу Флорову, чтобы «он нашел стенку» для граффити с портретом Шатунова, однако, со слов Миляхова, сообщение осталось без ответа. Уже после смерти Юрия Шатунова не откликнулись жители Уфы и Кумертау. — Я же обращался к уфимцам, в группы Кумертау обращался. Я приехал в Башкирию, чтобы нарисовать. Я говорю: «ищите место, где рисовать». И три дня тишина. Всем плевать, грубо говоря. Ну, пел-пел и все. Никто не откликнулся: ни чиновники, ни жители. Никто стенку мне не предложил, хотя [мужские половые органы — прим. ред.] и клички пацанов у них нарисованы во дворах. Они этого не видят, рассказывает Андрей Миляхов. Кроме того, художник добавил, что свои работы он не согласовывает, так как «это аккуратные, красивые рисунки». Потенциальную возможность того, что граффити может быть закрашено коммунальными службами, Миляхов не рассматривает. Мужчина уверен, что сделать этого коммунальщики не смогут, так как «они влюблялись, рожали» под песни Юрия Шатунова и танцевали под его песни на дискотеках. Что касается претензий жителей Башкирии на несхожесть нарисованного портрета с самим Юрием Шатуновым, художник заявил, что "сходство здесь не нужно". — Мы рисуем человека, у которого похороны. Нам даже сходства не надо. В Яндексе тысячи картин и рисунков Шатунова, и никто же там не вякает. Яндекс сохраняет все, что есть. Это вякают диванные критики, которые для города ничего не делают, не хотят. Только под псевдонимами и фейками пишут, лицо свое же они не показывают, Андрей Миляхов. Напомним, ранее пользователи соцсетей, увидев фотографию граффити с Шатуновым, попросили власти закрасить творчество Миляхова из-за несхожести изображенного человека с певцом. Некоторые жители сравнили изображение с «татарским Цоем», башкирским певцом Элвином Греем, народным артистом Башкирии Фиданом Гафаровым в молодости и даже с национальным героем Салаватом Юлаевым. Распределительная будка в Уфе.

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