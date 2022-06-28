Великобритания вводит новые антироссийские санкции в области торговли

Великобритания вводит новые антироссийские санкции в области торговли
Великобритания вводит новые антироссийские санкции в области торговли
Сегодня, 00:31ОбществоФото: pixabay.com
Главы МИД Великобритании и Украины Лиз Трасс и Дмитрий Кулеба опубликовали совместное сообщение, в котором говорится о намерении Великобритании ввести новые санкции против России в области торговли. Их планируют ввести уже на этой неделе.

Сообщение опубликовал RT. В нем говорится, что Великобритания на этой неделе увеличит число санкций, а также примет новые законы по спектру ограничений в торговле. В следующем месяце количество ограничительных мер увеличится.

Ранее Лондон уже ввел санкции, которые касались запрета на использование фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС в Российской Федерации. Новые рестрикции кроме этого коснутся и экспорта в Россию авиатоплива и топливных добавок.

Лиз Трасс заявляет, что Великобритания намерена вводить новые антироссийские санкции пока Россия не выведет войска с территории Украины.

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