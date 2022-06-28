В Перми сотрудники ПЦБК и жители Голованова очистили от мусора берег реки Чусовой

Подобные экологические акции на общественно значимых территориях проводятся регулярно. Такими территориями считаются не только берега рек Чусовой и Васильевки, но и экотропа «Серебряный меридиан», аллея имени Шокина, местный пруд и родник, пишет издание properm.ru.
Свою работу активисты начали у родника с очистки территории. Весь найденный мусор – пластик, полиэтиленовые пакеты, фантики – был сложен в мешки для дальнейшей утилизации.
Многие согласятся, что Чусовая – одна из самых красивых и чистых рек Пермского края. Чтобы берег реки оставался ухоженным и красивым, участники акции убрали накопившийся здесь мусор. На территории прибрежной полосы собрали полиэтилен и стекло, бутылочные крышки, обертки и даже автопокрышки.
В итоге в ходе акции собрано 30 мешков с отходами, часть из них направлена на переработку, остальное вывезли на полигон.
Руководитель комитета по социальной культуре и благотворительности Союза активной молодежи ГП «ПЦБК» Анастасия Куликова рассказала, что экологическая акция была направлена именно на уборку береговых линий водных объектов. Организаторы акции хотели, чтобы мероприятие «Чистый берег» из акции зеленых превратилось в полезную привычку для всех туристов. По мнению Куликовой, отдых на природе всегда предполагает последующую уборку за собой – ведь это помогает надолго сохранить природные ресурсы.
Организаторами акции «Чистый берег» стали общественный центр «Голованово» и ДК «Бумажник» при поддержке группы предприятий «ПЦБК».
Напомним, ПЦБК является активным участником нацпроекта «Экология» и продолжает мероприятия в сфере охраны окружающей среды.