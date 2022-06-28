РФ ввела санкции против 43 граждан Канады

РФ ввела санкции против 43 граждан Канады
РФ ввела санкции против 43 граждан Канады
Сегодня, 00:50ОбществоФото: pixabay.com
В ответ на санкции Канады, Россия ввела запрет на въезд на территорию России 43 канадским гражданам. Об этом сообщили в МИД РФ.

В заявлении говорится о том, что в мае 2022 года Москва ввела ответные санкции, которые предполагают запрет на въезд в РФ для 43 граждан Канады на постоянной основе. Об этом пишет RT.

В санкционный список вошли федеральные и региональные чиновники, среди которых председатель правящей Либеральной партии Канады Сьюзен Кауан и общественные деятели.

Канадское правительство 31 мая объявило о новых антироссийских санкциях, которые продолжают оказывать давление на власти России.

Известно, что в конце апреля МИД РФ опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым на постоянной основе запрещен въезд в РФ.

Кроме того РФ ввела санкции против супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Софи.

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