РФ ввела санкции против 43 граждан Канады

В заявлении говорится о том, что в мае 2022 года Москва ввела ответные санкции, которые предполагают запрет на въезд в РФ для 43 граждан Канады на постоянной основе. Об этом пишет RT.
В санкционный список вошли федеральные и региональные чиновники, среди которых председатель правящей Либеральной партии Канады Сьюзен Кауан и общественные деятели.
Канадское правительство 31 мая объявило о новых антироссийских санкциях, которые продолжают оказывать давление на власти России.
Известно, что в конце апреля МИД РФ опубликовал поименный список из 592 граждан Канады, которым на постоянной основе запрещен въезд в РФ.
Кроме того РФ ввела санкции против супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо – Софи.