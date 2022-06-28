Разборки на входе и перебои с водой: отзыв семьи из Башкирии об отдыхе в Соль-Илецке

Разборки на входе и перебои с водой: отзыв семьи из Башкирии об отдыхе в Соль-Илецке
Разборки на входе и перебои с водой: отзыв семьи из Башкирии об отдыхе в Соль-Илецке
Сегодня, 04:05ОбществоНаталья БалыковаФото: ООО "Соленые озера"
Отдыхающая поделилась своими впечатлениями от курорта с редакцией Mkset. Посетительница считает, что по соленым озерам плачет Роспотребнадзор.

Об опыте посещения знаменитого курорта в Соль-Илецке рассказала Анна С., семья которой побывала на соленых озерах. По ее словам, проблемы с отдыхом возникают уже на входе на территорию озер.

«Кассиров сократили, с детьми пропускает охранник-администратор. Билеты не возвращают (уже нарушение). На озере отсутствуют теплые душевые, холодная вода с перебоями. Массажи очень дорогие — за 30 минут от 900 рублей с одного человека», — написала она.

Во второй день отдыхающие стали свидетелями разборок с участием Росгвардии. По словам Анны, сотрудников правоохранительного ведомства вызвали из-за конфликта у входа. Из-за технического сбоя там не работали кассы, администрация объявила двухчасовой технический перерыв, это и стало поводом для возмущения.

«Народу набралось с детьми порядка 400 человек. Крик, шум, требуют начальство, которое не спешит к своим посетителям, несмотря на то, что это их заработок и они должны дорожить людьми, которые приехали к ним на отдых и на лечение. Пошли на другой вход, там не было очереди, спокойно зашли на территорию озера. Где Роспотребнадзор? Пора им конкретно поинтересоваться работой курорта и их персоналом!», — считает Анна.

Другие посетители отметили, что таких сбоев было два за сутки, и проблема не была бы такой серьезной, если бы администрация открыла третий вход на территорию.

В одном из местных пабликов в соцсетях опубликовали видеосъемку происходящего в тот день на курорте. Многие пользователи осудили такое поведение отдыхающих. Однако были и те, кто нашел ему логичное объяснение. «Люди долгое время не могли зайти, не работали терминалы, сотрудники все скрылись, никто ничего не объяснил. И, естественно, нашлись те, кто орал и ругался», — написала одна из свидетелей конфликта.

Когда негодующие клиенты начали снимать происходящее на видео, администрация пропустила на курорт семьи с детьми бесплатно.

Многие из просмотревших видео «бардака» на курорте теперь разочарованы и отказываются туда ехать. Некоторые пользователи отмечают, что подобное здесь и ранее не было редкостью.

«На центральном входе раньше очереди были ууу… Но все молчали. Сбой техники, что они могут сделать, только ждать», — прокомментировала Гульфия Б. из Башкирии.

Курорт в Соль-Илецке открылся 20 июня, начало сезона перенесли из-за карстовых процессов под дном озер. Отдыхающих пустили на территорию после того, как специалисты укрепили породы и убедились в безопасности территории. В администрации курорта сообщали, что в этом году условия для отдыхающих улучшатся: увеличится число шезлонгов и зонтиков на берегах озер.

Первое «ЧП» здесь произошло 22 июня, когда из-за аварии на водоводе без водоснабжения осталась центральная часть Соль-Илецка и сам курорт «Солëные озëра». К утру 24 июня техническую неисправность устранили.

Всю первую неделю администрация отлаживала работу инфраструктуры. Так, проблема возникла с обслуживанием шезлонгов. Их здесь моют и обрабатывают после каждого отдыхающего, но в первое время кресел очевидно не хватало. В «Соленых озерах» объяснили, что туристы разбирали шезлонги сразу с временных площадок, поэтому у сотрудников «были некоторые трудности» со сбором и санобработкой. К 27 июня проблема полностью решена, сообщили в администрации курорта.

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