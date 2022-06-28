Песков: Практически невозможно отключить РФ от глобального интернета

Песков: Практически невозможно отключить РФ от глобального интернета
Песков: Практически невозможно отключить РФ от глобального интернета
Сегодня, 10:08ОбществоФото: pixabay.com
По словам спецпредставителя президента РФ по цифровизации Дмитрия Пескова, россияне едва ли останутся без доступа к глобальной интернет-сети.

Выступая на ПМЭФ-2022, Песков заявил о крайне небольшой вероятности отключения России от мирового интернета. Также он отметил, что даже если такое случится, то у правительства есть антикризисный план на данный случай, пишет iz.ru.

Он сообщил, что локальные ресурсы работать будут в любом случае, что касается коннекторов, через которые идет связь с мировым интернетом, то они будут “достроены”.

Спецпредставитель президента подчеркнул, что повторения ситуации 1991 года, когда финский студент управлял доменом su, не повторится.

До этого руководитель Минцифры Максут Шадаев заявил, что если европа перекроет интернет-трафик, он будет перенаправлен через Азию.

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