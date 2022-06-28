Колония в Башкирии вновь объявила тендер на закупку надувного банана

Колония в Башкирии вновь объявила тендер на закупку надувного банана
Колония в Башкирии вновь объявила тендер на закупку надувного банана
Сегодня, 22:41ОбществоФото: 1MI
Предыдущий тендер на закупку «банана» на шесть мест колония № 7 в Мелеузе объявила в минувший четверг и отменила его спустя три дня.

Исправительная колония № 7 в Мелеузе повторно объявила тендер на закупку надувного банана. Примечательно, что в отличие от предыдущей закупки на этот раз сотрудники ИК-7 намерены приобрести два надувных «банана». Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Напомним, что первый тендер был объявлен 23 июня. Тогда в пресс-службе Управления ФСИН по Башкирии сообщили, что плавательного средство для катания по воде приобреталось для базы отдыха «Дубрава» при исправительной колонии № 7 в Мелеузе.

Однако спустя три дня, а именно 25 июня, тендер был отменён. Причиной тому, по информации «РБК-Уфа» послужил скандал вокруг аукциона. В частности, закупка надувного банана породила множество шуток, а на саму колонию № 7 обратили внимания СМИ.

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