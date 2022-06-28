ИРИ включил в “20 главных событий России за 20 лет” чемпионат мира по футболу - 2018

На основные вопросы исследования отвечают участники фокус-групп по всей стране. Опросу подлежат лица от 18 до 35 лет, пишет newsnn.ru.
Чемпионат мира по футболу – одно из главных событий 2018 года для России и всей планеты вообще. Множество иностранных туристов, которые на время чемпионата приехали в Россию, смогли оценить прелести события. За время проведения чемпионата его мероприятия посетили свыше двух миллионов человек. Все эти люди, проживая в гостиницах, посещали не только футбольные мероприятия, но и музеи, кафе и рестораны, а также перемещались между городами, где проходили игры. Это обеспечило большой поток денежных масс в экономику России. Доход России от проведения чемпионата мира составил около 850 миллиардов рублей, что соответствует одному проценту ВВП.
Кроме того, безвизовый въезд в Россию для иностранцев по паспортам болельщиков чемпионата мира по футболу (Fan ID) после завершения чемпионата до конца 2018 года дал свой эффект. Примерно 50% посещавших страну в время мундиаля вернулись в Россию, чтобы посмотреть достопримечательности и познакомиться с культурой страны. Расходы таких туристов по банковским картам были оценены в 9,9 млрд рублей, которые стали вариантом дополнительного заработка для отелей, ресторанов и продавцов сувениров. Так, согласно статистике, организованный иностранный турпоток вырос в среднем на 20%.
Еще одно преимущество чемпионата мира – это строительство спортивных объектов. Появились новые стадионы, обновились аэропорты, дороги, отели, а также другая инфраструктура. Все эти меры внесли существенный вклад в экономику, подрядчики получали заказы, направляли их субподрядчикам, многие люди смогли вести бизнес и заработать. За пять лет подготовки к мировому футбольному первенству российская экономика обрела 952 млрд руб. По этому показателю Россия приблизилась к результату Японии, которая сумела получить максимальную отдачу от подготовки к своему чемпионату. При этом отмечается, что наиболее скромных показателей добились организаторы чемпионатов: в Бразилии, ЮАР, Германии, а также Южной Корее.