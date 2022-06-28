ИРИ включил в “20 главных событий России за 20 лет” чемпионат мира по футболу - 2018

Чемпионат мира по футболу – одно из главных событий 2018 года для России и всей планеты вообще. Множество иностранных туристов, которые на время чемпионата приехали в Россию, смогли оценить прелести события. За время проведения чемпионата его мероприятия посетили свыше двух миллионов человек. Все эти люди, проживая в гостиницах, посещали не только футбольные мероприятия, но и музеи, кафе и рестораны, а также перемещались между городами, где проходили игры. Это обеспечило большой поток денежных масс в экономику России. Доход России от проведения чемпионата мира составил около 850 миллиардов рублей, что соответствует одному проценту ВВП.