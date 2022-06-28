“Единая Россия” направит в Донбасс более 100 000 книг на русском языке

«Региональная общественная приемная Башкортостана с первых дней акции «Книги - Донбассу» начала сбор детской и учебной литературы для освобожденных территорий Украины. В общей сложности мы отправили в народные республики Донбасса более ста тысяч книг в составе гуманитарного груза от нашего региона. К сбору подключились местные общественные приемные партии «Единой России» в районах и городах республики, депутаты всех уровней, предприниматели, общественные активисты. Прием книг в общественных приемных продолжается по сей день. Наша задача – дать возможность жителям освобожденных территорий, и в особенности детям, знакомиться с нашей богатейшей литературой, культурой, историей. И акция «Книги - Донбассу» как раз нацелена на восполнение дефицита этого материала, которого так долго были лишены люди на Украине», - рассказала депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной в РБ Эльвира Аиткулова.