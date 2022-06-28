“Единая Россия” направит в Донбасс более 100 000 книг на русском языке

Секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак сообщил, что около 40 000 книг уже доставлены адресатам. Распределением занимаются центры гуманитарной помощи ЕР и волонтеры. На сегодняшний день работает 21 подобный центр.
По словам Турчака, в школах освобожденных областей были обнаружены учебники, которыми Украину снабжали Канада и другие западные страны. В этих книгах излагается искаженная история Великой Отечественной войны. Что касается изданий русских авторов, даже классиков и детской литературы, то этих книг практически нет, пишет rostovgazeta.ru.
Андрей Турчак отметил, что Минпросвещения и “Единая Россия” работают над тем, чтобы к новому учебному году школьники получили учебники и другие книги. При этом он подчеркнул, что украинский язык не будет запрещено изучать.
В свою очередь, глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что педагоги на встречах регулярно задают вопросы об обеспечении учебниками, по которым предстоит обучать детей. Он заявил, что будет сделано все возможное, чтобы школы открылись и нормально работали. Также Кравцов подчеркнул интерес детей к русской литературе.
Напомним: в Ростове-на-Дону и в “Артеке” работают центры переподготовки педагогического состава.
Следует отметить, что “Единая Россия” помогает не только книгами. Партия поддерживает беженцев и тех, кто не захотел или не смог выехать из республик. С начала специальной операции в ЛДНР доставлено 9500 тонн гуманитарных грузов. Из них 300 тонн - это медикаменты.
Согласно данным портала ER.ru, в Белгородской области работает логистический центр, распределяющий гуманитарный грузопоток в харьковском направлении. Через него гуманитарная помощь распределяется между мобильными гуманитарными центрами ЕР.
«Региональная общественная приемная Башкортостана с первых дней акции «Книги - Донбассу» начала сбор детской и учебной литературы для освобожденных территорий Украины. В общей сложности мы отправили в народные республики Донбасса более ста тысяч книг в составе гуманитарного груза от нашего региона. К сбору подключились местные общественные приемные партии «Единой России» в районах и городах республики, депутаты всех уровней, предприниматели, общественные активисты. Прием книг в общественных приемных продолжается по сей день. Наша задача – дать возможность жителям освобожденных территорий, и в особенности детям, знакомиться с нашей богатейшей литературой, культурой, историей. И акция «Книги - Донбассу» как раз нацелена на восполнение дефицита этого материала, которого так долго были лишены люди на Украине», - рассказала депутат Госдумы, руководитель региональной общественной приемной в РБ Эльвира Аиткулова.