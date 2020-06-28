В минздраве Башкирии объяснили давку пациентов в больнице с признаками коронавируса

Ранее о давке в городской больнице № 13 в Уфе написал портал ProUfu.ru со ссылкой на собственный источник. Издание сообщило, что перед кабинетом томографии пациенты с признаками коронавируса выстроилась целая очередь, которая впоследствии и привела к давке. Все они пришли в больницу, чтобы пройти исследование легких. Примечательно, что портал не разместил видеозапись происходящего, однако журналисты сообщили, что она имеется в распоряжении редакции.

В минздраве республики Медиакорсети пояснили, что 26 июня центром амбулаторной компьютерной томографии 13 больницы (АЦКТ) было проведено 109 исследований. Но очередь возникла из-за «технической особенности проведения процедуры и ее бы не было вообще, если все пациенты были в комнате ожидания».

«В рамках АЦКТ организовано 5 их помещений (каждое из нескольких совмещенных комнат) для ожидания проведения томографии или эвакуации в госпиталь. В помещениях и коридорах установлены бактерицидные лампы, имеется свободный доступ к кожным антисептикам, каждые два часа проводится текущая дезинфекция, один раз в сутки — заключительная дезинфекция.

В указанный день в АЦКТ работали одновременно два рентгенлаборанта и две медицинские сестры, которые обеспечивали осмотр пациентов и проведение компьютерной томографии с интервалом не более 10 минут.

Уменьшить время проведения компьютерной томографии менее 8 минут не представляется возможным вследствие технологических особенностей самой процедуры. На видео пациенты покинули комнаты ожидания и вышли в коридор с целью формирования живой очереди.

Недовольство граждан вызвал тот факт, что часть пациентов с тяжелой клинической картиной, доставленных скорой медицинской помощью, по жизненным показаниям принимались в первоочередном порядке. В случае если бы все граждане находились в комнатах ожидания, ни о каком нарушении социального дистанцирования не было бы и речи.

При этом медицинские сестры регулируют поток пациентов, формируя очередность проведения процедур и вызывая граждан из комнат ожидания по необходимости. В таком режиме АЦКТ 13 больницы работает 3 месяца и никаких нареканий со стороны пациентов к его работе ранее не поступало, даже в те дни, когда число процедур компьютерной томографии превышало 130», — пояснили в минздраве республики.