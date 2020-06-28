В Башкирии синоптики обещают летнюю жару уже на следующей неделе
Сегодня, 11:44ОбществоНадежда ВалитоваФото: Mkset.ru
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Дожди прекратятся уже на следующей неделе.
Синоптики Башгидрометцентра советуют жителям республики не расстраиваться из-за погодных условий – жара вернется в регион уже на следующей неделе.
И если сегодня, 28 июня, в республике сохранится пасмурная погода, а ночью будет и вовсе до 9 градусов, то в ближайшие дни ее характер изменится.
В конце недели температура воздуха прогреется до 23-25 градусов тепла.
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