В Башкирии синоптики обещают летнюю жару уже на следующей неделе

Синоптики Башгидрометцентра советуют жителям республики не расстраиваться из-за погодных условий – жара вернется в регион уже на следующей неделе.

И если сегодня, 28 июня, в республике сохранится пасмурная погода, а ночью будет и вовсе до 9 градусов, то в ближайшие дни ее характер изменится.