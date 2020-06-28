В Башкирии количество заболевших коронавирусом увеличилось до 5267 человек

Об этом сообщает официальный федеральный портал стопкоронавиурс.рф. По-прежнему число летальных случаев с диагнозом COVID – 19 составляет 18 человек. Это число не меняется с 20 мая. Всего за период наблюдения выздоровело 2853 человек. Наиболее пострадавшие - люди активного возраста от 26 до 50 лет.

В настоящее время 29 человек находятся в тяжелом состоянии (это число не меняется со вчерашнего дня), 11 человек под аппаратом ИВЛ, на амбулаторном лечении - 1713 человек.

В настоящее время республика занимает 22-е место среди регионов страны по общему количеству заболевших. В лидерах Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская область.

Мы ранее писали о том, что в Башкирии продолжает расти число случаев внебольничной пневмонии.