Неделя в Башкирии: конец «халяве», парад врачей, крестный ход против мэрии

На этой неделе в Башкирии разрешили посещать верующим церкви и мечети. При этом Радий Хабиров отметил, что, несмотря на послабления, поводов для радости нет. Коронавирус по-прежнему не исчезает из региона. Ежедневный суточный прирост в среднем составляет 60 человек.

Жильцы домов на улице Шота Руставели, выступающие против строительства 34-этажного здания, провели очередную акцию в защиту своих прав. Предыдущие акции, видеообращения к властям не дали ожидаемого результата и на этот раз шесть человек встали на колени перед администрацией города. В свою очередь уфимские власти сообщили, что между чиновниками и жителями «постоянно проходят встречи». Кроме того, в настоящее время принято решение полностью обследовать дом №5 по улице Шота Руставели, через институт «БашНИИстрой». Тем не менее, 28 июня жильцы дома на Руставели прошли крестным ходом вокруг уфимской мэрии в надежде привлечь к решению своих проблем высшие силы.

В другой части Уфы, дольщики уже неделю в знак протеста продолжают жить в палаточном городке. По словам участников акции, ежедневно в лагере находятся от 10 до 30 человек в 25 палатках и в двух шатрах. Пока никого из представителей властей в лагере у дольщиков так и не побывало.

Владимир Путин наградил 82 сотрудника башкирских медицинских учреждений. Указы о награждении работников российских медицинских и научных учреждений за большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные при исполнении врачебного долга был подписан ко дню медицинского работника.

Тем временем власти республики решили своеобразно поблагодарить медицинских работников за их упорный и героический труд в тяжелое время — в период пандемии коронавируса. Впервые в истории в столице региона состоялся парад врачей и других работников медицины. По данным организаторов, 500 врачей прошествовали колонной по улице Заки Валиди к амфитеатру рядом с Конгресс-холлом.

Глава Башкирии Радий Хабиров в день профессионального праздника медработников наградил врачей и других сотрудников башкирской медицины, выделившихся в борьбе с коронавирусом. Среди награжденных оказалась бывший главный врач Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльза Сыртланова. Напомним, в период ее руководства главной республиканской больницей, в медицинском учреждении произошла крупная вспышка коронавируса, больница фактически стала рассадником COVID-19.

В то же время по данным регионального Роспотребнадзора, количество инфицированных COVID-19 медиков растет. Всего их, по данным ведомства на 26 июня, 858 человек или около 17% всех больных коронавирусом жителей республики.

Тем временем министр труда и социальной защиты Ленара Иванова рассказала о ситуации с безработицей в Башкирии. По ее словам в настоящий момент в регионе зарегистрировано рекордное количество безработных, перевалив психологическую отметку в 80 тыс. человек. Комментируя данную ситуацию, она позволила себе неоднозначное высказывание. Иванова пояснила, что выплата повышенных пособий – это повышенная мера, которая ограничена тремя месяцами. Поэтому, по мнению, руководителя ведомства, жителям Башкирии нужно думать о поиске работы.

- Халява скоро кончится, надо думать, чем кормить детей, – подытожила она.

В социальных сетях высказывание главы минтруда встретили с недоумением, а руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме, Сергей Миронов раскритиковал главу ведомства за подобные слова.

«Может, чиновница не знает, сколько люди платят за ЖКХ и продукты? Таким госслужащим нужно спуститься с небес на землю. Если ты не очень умный – лучше помолчи…» – говорится в сообщении опубликованном на его странице в Facebook.

В Уфе, 25 июня, состоялись похороны 5-летнего Вячеслава Мазова и 8-летнего Ильи Мазова, которых 20 июня нашли рыбаки в разных частях города. Их отец, Артем Мазов, по прежнему находится в розыске. Напомним, в конце октября в полицию обратилась Эльмира Мазова, которая сообщила об исчезновении мужа и двоих сыновей. Она уточнила, что перед этим событием они с мужем поругались из-за предстоящего развода. Спустя два дня семейный автомобиль был найден за поселком Максимовка, а позднее – отпечатки пальцев Артема Мазова под Уфой.

На фоне скандалов с точечной застройкой в городе, уфимский сити-менеджер, Ульфат Мустафин, заверил общественность, что территорию парка Лесоводов «застраивать никто не собирается».