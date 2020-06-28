«Бог в помощь»: жильцы дома на Руставели в Уфе прошли крестным ходом у мэрии

Подробности сообщили правозащитники Альберт Рахматуллин и Диана Демидова. Инициатором акции стали сами жильцы дома, вокруг которого до сих пор не утихают конфликты.

На этот раз жители пригласили в дом батюшку – тот приехал по просьбе пенсионерки, проживающей в доме вместе с внучкой, страдающей тяжелым заболеванием. Позже они попросили служителя Уфимской епархии окропить святой водой двор дома, улицу, стройку, а после несколько жителей, взяв крест в руки и флаг Российской Федерации, решили пройти от дома на Руставели до здания администрации столицы, чем неизбежно привлекли внимание полицейских. После этого они отправились в церковь Кирилла и Мефодия, расположенной по ул. Комсомольской.

Фото: Диана Демидова., vk.com

«Сотрудники полиции обратили внимание на шествие в то время, когда уфимцы шли мимо здания мэрии, никаких задержаний или протоколов не было, правоохранительные органы проследили за шествием, но задерживать и привлекать к себе внимание не стали», - пояснил Альберт Рахматуллин Медиакорсети.

Фото: Диана Демидова, vk.com

Сами жильцы признаются, что даже несмотря на шумиху в СМИ, в том числе и федеральных, ситуация до сих пор стоит на месте.

«Нам только Богу молиться осталось, на чиновников надежды нет. На нас никто не обращает внимания, мы живем в тяжелейшем стрессе»

, - рассказывает одна из участниц акции.

Фото: Диана Демидова, vk.com

Напомним, ранее возмущенные жильцы аварийного уфимского дома по ул. Шота Руставели, 5 устроили протестную акцию против строительства 34-этажного дома от компании ПСК-6, принадлежащей депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову. Шесть человек, во дворе домов которых строится многоэтажка, встали на колени перед зданием администрации города. Об акции впоследствии написали многие федеральные СМИ.

Одна из участниц акции Алла Яковлева рассказала, что предыдущие попытки обратить внимание городских властей на их проблему не дали никакого результата. Тем временем, точечная застройка, против которых не так давно выступал глава Башкирии Радий Хабиров, по словам жильцов, наносит непоправимый урон качеству жизни жителей соседних домов. Во-первых, отмечает Алла Яковлева, многоэтажка строится впритык к 9-этажному дому, которая треснула в несущей стене. Во-вторых, новый дом возникает на месте отдыха детей и взрослых: чтобы построить новый дом, строители снесли детскую площадку, вырубили деревья.

Спустя через небольшое время после завершения акции стало известно, что Андрей Носков — владелец компании-застройщика — подал в суд на участников акции. Депутат требует защитить его честь, достоинство и деловую репутацию и взыскать с ответчиков 200 тысяч рублей. Его возмутили видеоролики, где его называют «единоросом».

Подробнее о протестных акциях, захлестнувших в последнее время республику - в материале Медиакорсети.