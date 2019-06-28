В Уфе откроется уникальная «Новошкола»

Неожиданностью для всех стала волна уезжающих из Уфы способных и мотивированных школьников. В соседнем регионе молодой креативный коллектив учителей в Иннополисе уверенно завлекает ребят, которые наверняка после окончания школы или лицея останутся в вузах Татарстана.

Пару лет назад из уст в уста родители передавали информацию об уникальной школе-интернате в Подмосковье, куда поступить сложнее, чем в лучшие университеты страны. Самым важным для принимающих решение родителей однозначно была методика преподавания, где во главу образования ставится не успешная сдача ЕГЭ (которая даже не рассматривается при поступлении в зарубежные учебные заведения), а развитие способностей, креативного и логического мышления с раннего возраста.

Необходимо было принимать решение здесь и сейчас. Лишь создание уникально организованной площадки для учебы в Уфе способно остановить этот поток миграции юных дарований.

Способность внятно донести информацию как детям, так и бизнесмену, убедить в правоте своих суждений – это талант. И им бесспорно обладает педагог с огромным опытом преподавания и управления Ирина Киекбаева. Именно ей удалось идейно вдохновить на очередной инвесторский проект Олега Мурова, известного по другим значимым в Уфе предприятиям мецената.

Опыт руководства 39-ой гимназией, сотрудничающей в рамках обменных проектов с ЮНЕСКО, изученная методика преподавания в странах Европы и Азии сложились в едином замысле с финансовыми возможностями инвестора и его искренним интересом развития образования в родном городе.

С рукопожатия и добрых намерений Учителя и Мецената началась история создания «Новошколы» в Уфе, которая будет использовать в своей работе только эффективные и современные методики обучения.

С младших классов ребят будут обучать эффективно распределять свое время, логически рассуждать и принимать верные решения с учетом логистики и затрат времени для достижения цели. Этому в школе будут способствовать современное материально-техническое оснащение классов и лучшие преподаватели в регионе. Они будут учиться быть лидерами в выбранной ими среде, рассчитывать свои действия на несколько шагов, как в шахматах, которые, кстати, тоже будут в программе обучения. Умение строить диалог, работать в команде – цель специальных коворкинг-зон в будущей школе.

Разносторонние кружки и секции, занятия по искусствам дадут школьникам этой нестандартной общеобразовательной школы возможность развивать таланты и интерес к той или иной деятельности.

Инициаторы проекта уверены, что выпускники их школы будут готовы к любым испытаниям: как к поступлению в ведущие вузы мира, так и к презентации своих будущих проектов в социально значимых предприятиях страны. «Коммуникабельные, высокообразованные, свободно владеющие иностранными языками, готовые воспринимать новое и современное в быстро меняющемся мире и заинтересованные в развитии родной страны и нашей республики, - говорит Олег Муров. – Чтобы им здесь хотелось жить и растить детей, а не уезжать в другие края в поисках лучшей доли – вот кого, по моему мнению, остро не хватает Башкирии, да и всей России».

«Новошкола» станет принципиально новым учебным заведением для республики, – рассказывает Ирина Киекбаева. – Прежде всего в основе будут научный подход и современные технологии, а также инжиниринг с младших классов. Это требование времени. Поэтому, уже с начальной школы у них будут уроки робототехники и практические лабораторные занятия по предмету «Окружающий мир». В уже сверстанном учебном плане на год - изучение двух иностранных языков: обязательного английского и еще одного по выбору.

Мы готовы к тому, что в нашей школе будут обучаться дети, которые родились и растут в эпоху стремительного развития цифровых технологий. И мы стремимся говорить с ними на одном языке, идти с ними в ногу в той цифровой образовательной среде, которая диктует приобретение самого современного оборудования.

Мы позиционируем свой подход как традиционная классика плюс смарт, – продолжает Ирина Киекбаева. – В каждом классе обязательно будут интерактивные панели, документ-камеры, многофункциональные устройства и планшеты. Причем мы отказались от классического понимания функций педагога. Наши учителя готовятся организовать особую атмосферу партнерства, чтобы дети испытывали постоянную жажду знаний, сами стремились созидать и узнавать что-то новое, интересное, забавное, полезное».

Казалось бы, проект вызывает интерес многих. Быть может поэтому вполне оперативно было обнаружено удачно расположенное в центре города на улице Гоголя, 63/2 свободное здание, которое требовало больших вложений. Инициатива Ирины Киекбаевой почти два года назад настолько впечатлила мецената Олега Мурова, что он принял решение: купить здание будущей школы, полностью снабдить классы необходимым современным оборудованием. Также необходимо было показать пример будущим ребятам и найти общее решение и взаимопонимание с соседями: жителями домов, двор с которыми будут вынужденно делить педагоги и учащиеся «Новошколы».

Плотная застройка – проблема любого исторического центра городов-миллионеров. Появление бизнесменов на территории дворов, где играют дети – вызывает привычное опасение жильцов. Соседство с популярными учреждениями или экологически небезопасными предприятиями объединяет соседей в сопротивлении. Однако, здесь благополучно пришли к компромиссу.

Школа – всегда вызывает позитивные воспоминания всех горожан, тем более соседствующих с известными гимназиями. Новошкола представила на суд соседей свои планы в виде проекта по благоустройству территории, включающего детскую площадку для общего пользования. Планируется, что у школы будет свой автобус.

Новоселье «Новошколы» намечено на 1 сентября, когда сформированный состав педагогов встретит ребят у порога нового учебного заведения. В этом году ведется набор детей от 1 до 10 класса. В классах общеобразовательной школы не более 8 парт, рассчитанных на 16 учеников. В параллели лишь А и Б классы, то есть не более двух. На сайте «Новошколы» можно задать любой вопрос в специальной форме заявки. 23-24 июля и 7-8 августа планируется проведение мероприятия «Дни открытых дверей», где желающие дать своему ребенку достойное образование могут прийти и ознакомиться с устройством школы, с количеством кружков и даже с организацией школьного питания. Будет возможность пообщаться с учителями, которые будут здесь работать. Времени осталось мало, желающих увидеть «Новошколу» уже достаточно, поэтому при желании – регистрируйте свое намерение на сайте.

«Наша задача – ежедневно комплексно развивать нашего партнера - учащегося, чтобы он с легкостью и без стресса мог сдать любой экзамен. Мы будем готовить не к ЕГЭ, а к тому, чтобы задачи, аналогичные заданиям ЕГЭ, не были неожиданными для наших учеников».