Встреча президентов США и России может пройти в Хельсинки
Сегодня, 15:56Общество
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Президент США Дональд Трамп назвал возможным местом своей встречи с президентом России Владимиром Путиным город Хельсинки.
Главной темой беседы глав двух государств будут Сирия и Украина. Об этом пишет RNS.
Трамп отметил, точное место диалога с Путиным пока неизвестно. Однако существует большая вероятность того, что президенты встретятся в Финляндии.
Накануне в Россию прилетел помощник Трампа Джон Болтон. В столице РФ американский политик пообщался с руководителем МИД РФ Сергеем Лавровым. После беседы Болтон сообщил, что Путин и Трамп встретятся в ближайшее время.
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